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Священник розповів, як освятити пасхальний кошик вдома

Священник розповів, як освятити пасхальний кошик вдома
10:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Pinterest

Новини України:Вірянам рекомендують самостійно вдома прочитати тричі великодню молитву.

Освятити великодній кошик в умовах карантину людина може самостійно. Про це "Апострофу" розповів заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Української Православної Церкви протоієрей Миколай Данилевич.

За його словами, людина може самостійно вдома прочитати тричі великодню молитву: "Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував!" і окропити святою водою свій великодній кошик, після чого вже може розговлятися та вживати великодню їжу.

"Такий спосіб благословення великодніх страв також схвалений церквою в цьому році, в зв'язку з карантином", – наголосив священник.

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Цьогоріч, у зв’язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції та карантинними обмеженнями, представники влади та церкви наполегливо закликають громадян залишатися вдома, особливо під час великодніх вихідних.

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Все по темі:

Пасха, Великдень, Великдень 2020, Пасхальний кошик, Освящення.
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