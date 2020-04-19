Як правильно зібрати великодній кошик

Новини України:Пасхальний кошик, з усім його наповненням, є невід'ємним атрибутом Великодня.

Наїдки в українських церквах освячували ще у 15-16 столітті.

Традиція наповнення корзини різниться в регіонах України. Церква не виділяє необхідне для благословення, існує лише дві традиційні страви, які обов'язково приносять на освячення у храмі – великодній хліб (паска) та яйця.

У російській традиції пасхальний обрядовий хліб – це кулич. Пасхою там називається страва із сиру у вигляді зрізаної піраміди. На території ж України куличі не були серед обрядового хліба.

Українську паску, на відміну від кулича, не прикрашали зверху збитим цукром чи пудрою, а робили на ній орнаменти виліплені з тіста.

Кругла форма паски символізує сонце, а її розмір залежав від статку господаря.

Випікали паски зазвичай у Чистий четвер чи у суботу.

Великодні яйця в різних регіонах України мають свої традиції та називаються по-різному – писанки, крашанки, крапанки, дряпанки тощо.

Писанки були оберегами, їх не їли. Раніше, коли яйце розмальовували, воно завжди було ціле, згодом наповнення почали видувати, щоб виріб міг зберігатися довше.

Під час святкової трапези вживали крашанки та дряпанки. Найперше вони були червоного кольору.

На центральній Україні для кожного була своя крашанка. На Галичині ж одне яйце ділили поміж усіма членами родини.

Розписували писанки у Страсну П'ятницю.

Крім великоднього хліба (паски) та яєць у кошик кладуть м'ясні страви.

У різних регіонах різні. На західній Україні – вуджену (копчену) ковбасу та шинку. В центральній Україні більш поширені запечені м'ясо, ковбаски та солене сало. У деяких регіонах на Великдень запікають півня.

Несуть до церкви також сир та масло, пиріжки, хрін, сіль, мак, просо тощо.

Не заохочують священики класти у кошик вино, солодощі та, наприклад, ножі.

У свято Великодня прийнято ділитися, допомагати один одному та знедоленим.

За традицією до пасхального кошика потрібно покласти наїдків не тільки з розрахунку на свою родину, а й передбачити можливість обміну яйцями чи невеличкою паскою із друзями та сусідами.

Необхідно подумати про худобу, якщо вона є. Наприклад, для домашньої птиці туди кладуть просо та пшоно.

Для убогих та жебраків також є традиція припасати свячені паски, яйця та гроші, щоб вони теж пораділи у цей день. Часто таку пожертву можна зробити прямо у церкві.