Як провести час з родиною на травневі свята в період пандемії

Новини України:Щоб добре відсвяткувати, вам знадобиться земельна ділянка або великий балкон, нові садові меблі, трохи часу на підготовку і гарний настрій!

Цьогоріч всі традиційні способи святкування зійшли нанівець через загрозу коронавірусу. Тепер не можна йти у гості до кумів та хрещеників, збиратись великою компанією на шашлики, ходити на парад, подорожувати на вікенд. Як провести травневі свята з приємністю та зберегти здоров’я у цей тривожний період? Подумаємо разом, саме час підготуватися!

У світі пандемія! Залишайтеся вдома!

Так, ми недарма нагадуємо про необхідність уникати багатолюдних компаній. Самоізоляція під час пандемії – це найдієвіший і водночас найпростіший спосіб запобігти поширенню хвороби. Якнайменше контактів з оточуючими – і ризики захворіти зводяться до мінімуму. А щоб карантин не став нудним і марно прожитим часом, пропонуємо знайти для кожного члена сім’ї заняття за уподобаннями.

Світські та церковні свята навесні

Благодатна весняна пора щороку сповнює нас очікуваннями прийдешніх свят: Вербниця, Благовіщення, Великдень, Трійця. Церковні свята – це не лише данина звичаям. Це спосіб вираження єдності вірян із Богом та вшанування визначних дат у християнстві. Недарма існують обряди посвячення верби, пасок та яєць. Кожне з цих таїнств має свій смисл. Верба освячується на честь Входу Господнього в Єрусалим. Пишні кошики з ароматними пасками та крашанками на честь Воскресіння Христового готує кожна українська господиня, навіть якщо в інші дні вона і не навідується до церкви.

Квітень-травень – це не лише велика кількість церковних свят. День пам’яті та примирення та День праці – це державні свята, які зазвичай теж додавали вихідних. Зважаючи на карантин, «вікендів» наразі маємо більш, ніж досить, проте "маївку" також можна відзначити. Окрім делікатесного застілля, можна погратися з дітьми у рухливі ігри на свіжому повітрі: хованки, квача чи бадмінтон. Звичайну гулянку з друзями можна замінити сімейними посиденьками біля вогнища, на якому стікає духмяним соком барбекю.

Звісно, таке дозвілля доступно, якщо ви маєте власну земельну ділянку, в ідеалі – дачу чи приватний будинок. Лишень уявіть собі: теплий полудень, ви лежите у шезлонгу, поруч на невеликому столику – бокал вина чи чашка кави, і цікава книжка. Ваші найрідніші люди поруч, у безпеці, можна розслабитися і забути про будь-які обмеження.

Як відгуляти травневі свята у родинному колі

Українських традицій ніхто не скасовував, отож щедро та красиво накритий стіл був і залишається першим способом святкування. Проте не лише хлібом єдиним живемо, мусимо подбати і про інші види дозвілля. Адже в період церковних свят будь-які господарські роботи виконувати не бажано, отже, вільного часу стане ще більше.

Що можна зробити:

організувати спільні ігри з дітьми на повітрі;

навчити дітей грати в шахи, шашки чи нарди;

складати картини з пазлів,

розфарбовувати картини по номерам,

запускати радіокеровані іграшки;

читати;

переглядати фільми чи концерти;

здійснити віртуальні тури музеями.

Звичайно, частина з наведених прикладів вимагає хоча б невеликого простору, бажано у дворі власного будинку. Проте і мешканцям квартир є чим зайнятись. Настільні ігри чи розмальовки існують не лише для дітей. Особливої популярності набули так звані картини за номерами. Зазвичай це натюрморти, пейзажі чи сюжетні полотна. Це набір, що складається з підготовленого полотна, на яке нанесено контури малюнка, та комплекту фарб. На контурах цифрами позначено області, які треба замальовувати відповідним кольором. У результаті ви відчуєте себе митцем та отримаєте власноруч створену картину.

Облаштуйте балкон чи терасу зручними вуличними меблями, і ваша зона відпочинку поступатиметься заміському маєтку лише розмірами.

Як підготувати святковий стіл

Заздалегідь подбайте про меню та оформіть місце проведення. Запропонуйте своїм домочадцям спільно приготувати улюблені страви. Залучіть дітей до виготовлення тістечок та розфарбовування писанок, сервірування та прикрашання святкового столу. Зробіть разом невеличкі нарядні букетики чи віночки, можна навіть з паперу чи штучних квітів.

Ми впевнені, що у вас є випробувані рецепти пасок та святкових смаколиків. Хочете приготувати щось новеньке? Так, в інтернеті рецептів не бракує. Ми ж запропонуємо домашній, перевірений спосіб приготування солодкої випічки – тістечок "Горішки". Цікаво?

Отож, беріть 2 яйця, 0,5 склянки цукру, 2 столових ложки сметани, 1 чайну ложку соди. Все це розітріть до пухкої маси. Окремо посічіть 125 гр маргарину та 125 гр смальцю, додайте борошно (3- 4 склянки) і продовжуйте сікти ножем до утворення однорідної крупинчастої суміші. До неї влийте яєчно-сметанну масу, добре вимісіть, при необхідності ще досипте борошна. Тісто має бути в міру крутим та доволі еластичним. Шматочками тіста начиняйте форми для горішків та випікайте до світло-золотистого кольору.

Для крему – варене згущене молоко, склянку мелених горіхів та 150-200 гр масла ретельно розітріть. Лайфхак – буде легше, якщо згущівку додавати порційно до масляно-горіхової суміші, а не класти всю відразу. Крем бажано охолодити, а тоді змащувати половинки тістечок та з’єднувати їх попарно.

Готові "Горішки" обкачайте у цукровій пудрі та тримайте у прохолодному місці. Попереджаємо – надовго їх не вистачить!

Вибираємо садові меблі та облаштовуємо місце для відпочинку

Святковий настрій не в останню чергу залежить від місця. Якщо ви маєте дачу чи власний будинок, поставте на подвір’ї комплект вуличних меблів: шезлонг, стільці зі столом чи розкладні крісла. Добре, якщо є тент для захисту від сонця, павільйон чи альтанка.

Щоб правильно вибрати садові меблі, звертайте увагу на матеріали, з яких вони зроблені. Найпрактичніше – це вироби з пластику (поліпропілену чи поліетилену). Ці предмети мають суттєві переваги над меблями з натуральних матеріалів, а саме:

довговічність без зміни зовнішнього вигляду;

не потребують складного догляду;

безпечні в експлуатації, тому що не виділяють шкідливих речових та не мають гострих кутів;

легко миються та дезинфікуються;

мають малу вагу, тому їх легко пересувати;

при зберіганні займають небагато місця, тому що їх можна складувати один на одний.

Щодо вибору кольору та дизайну, то все залежить від ваших уподобань. Ви можете купити різноманітні стільці, столи та шезлонги – білі, блакитні чи прозорі, тоновані під тикове дерево, або складані дерев’яні стільчики для пікніка – відповідно до ваших потреб та смаку.

За прийнятною ціною ви забезпечите себе на довгі роки практичними та красивими вуличними меблями для відпочинку на дачі, біля басейну, чи на терасі.

Отже, святкувати можна і вдома. Найважливіше – це близькі люди поруч та гарний настрій, а смачна їжа та стильні меблі сприятимуть його створенню.