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Мендель: Готуємось до спалаху коронавірусу у Святогірську

Мендель: Готуємось до спалаху коронавірусу у Святогірську
15:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Вона зазначила, посилаючись на дані Національної поліції, що лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, у порівнянні з 7,5 мільйонами торік.

Українці зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і святкували Великдень переважно вдома. Про це у Facebook написала прессекретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"Статистика показує, що українці в більшості зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і справді переважно святкували Великдень вдома", - підкреслила Мендель.

"Звісно, подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад, у Святогірську на Донеччині, де в церкві, не дотримуючись правил захисту – без масок і дистанціювання – зібралося близько 300 людей. На жаль, тепер ми маємо бути готовими вже через тиждень очікувати спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську. Порушення відбувалися і в інших регіонах", - додала Мендель.

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Вона наголосила, що Президент Володимир Зеленський та керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак перебувають на постійному зв`язку з очільниками ОДА та правоохоронцями для отримання оперативної інформації та реагування на ситуацію. «В цілому Великдень вдома вимагає уважності, однак поки не становить загрози зараження у великих масштабах", - зазначила Мендель.

Як повідомлялося, у неділю 19 квітня християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

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Карантин, Мендель, Великдень, Коронавірус.
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