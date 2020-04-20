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Понеділок, 20.04.2020
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В Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
09:58 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 158 випадків;
Дніпропетровська область — 118 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 226 випадків;
Закарпатська область — 196 випадків;
Запорізька область — 134 випадки;
Івано-Франківська область — 512 випадків;
Кіровоградська область — 246 випадків;
м. Київ — 850 випадків;


Київська область — 333 випадки;
Львівська область — 253 випадки;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 137 випадків;
Полтавська область — 63 випадки;
Рівненська область — 312 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 414 випадків;
Харківська область — 73 випадки;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 49 випадків;
Чернівецька область — 906 випадків;
Черкаська область — 165 випадків;
Чернігівська область — 12 випадків.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 квітня 2020 року до Центру надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення про підозру на COVID-19.

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МОЗ, Статистика, Україна, Суспільство, Коронавірус, Інфіковані.
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