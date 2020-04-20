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Понеділок, 20.04.2020
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Поливаний понеділок 2020: традиція свята та походження

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Поливаний понеділок 2020: традиція свята та походження
10:31 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:Після світлого свята Великодня, на наступний день українці відзначають Поливаний понеділок.

У 2020 році він припадає на 20 квітня. Цього дня заведено поливати одне одного водою. 

Поливаний понеділок відкриває Світлий тиждень. У слов’янські часи кожен день мав свою назву: понеділок називався поливаним, вівторок – купалища, середа – хороводниця, четвер – навський день, п’ятниця – прощена, субота – хороводниця, неділя – поминальна.

Ще споконвіку обливання водою мало особливе значення. Вважається, що після Великодня вода стає цілющою та приносить щастя. Вода проганяє погану енергію та злі сили. Обливання пов’язують з духовним весняним очищенням від усього злого й поганого.

Наші предки вірили, що понеділковою водою можна навіть вилікувати різноманітні хвороби. Тому водою після Великодня поливали худобу, птицю та бджоли з вуликами.

На Поліссі колись вважали, що якщо облити господиню в цей день, то її корова даватиме більше молока. Також цього дня там заведено ходити на могили до покійних родичів. На Слобожанщині другий день Пасхи називають ще днем Богородиці. Цього дня є старий звичай давати милостиню нужденним.

На Гуцульщині, якщо ж дівчина не хотіла, щоб її обливали водою, але проявляла симпатію до хлопця, то вона повинна була подарувати йому найкрасивішу писанку. У деяких регіонах існує звичай, що діти йдуть до хрещених батьків, а ті готують для них подарунки.

Існує повір’я, що коли хлопець та дівчина будуть добряче облиті водою на Великодній понеділок, значить буде рясно облита і земля, а це означає хороший урожай. Також існує звичай обливати водою дівчат, які хочуть вийти заміж. Якщо хлопець облиє дівчину в Поливаний понеділок, то вона обов'язково вийде заміж за коханого цього року. Поливати цього дня можуть не лише хлопці дівчат, але звичайних перехожих.

20 квітня 2020-свято, прикмети і події цього дня

До Поливаного понеділка найбільше готуються у великих містах, найбільше у Західній Україні. До прикладу, у Львові вже кілька років молодь збирається на площі Ринок та обливаються "стінка на стінку".

Для зручності біля міської ратуші є зони, де можна набрати воду, а також так звана "суха зона". Там учасники дійства можуть переодягтися і підсушитися. Однак цього року всі дійства скасовані по всій країні у зв’язку з карантином.

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Традиция, Великдень, Святкування, Історія Свята, Світлий тиждень, Поливаний понеділок.
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