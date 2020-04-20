Порушили все що могли: Філарет на Великдень причащав прихожан з однієї ложки

Новини України:Філарет та інші священики правили нічну службу без масок і рукавичок.

Під час Пасхальної ночі у Володимирському соборі в Києві патріарх Філарет проігнорував рекомендації медиків і влади в умовах карантину через пандемію коронавірусу COVID-19.

Філарет та інші священники правили нічну службу на Великдень без масок і рукавичок.

Про це свідчать фото, розміщені на сторінці Філарета в Facebook.

Крім того, як пише "Бабель", Філарет причащав парафіян з однієї ложки і давав цілувати Біблію.

"В храмі вибудовується черга на благословення перед причастям. Люди підходять до священика, він прикладає хрест до чола, а потім всі по черзі цілують Біблію. Після благословення Філарет по черзі причащає приблизно 50 осіб з однієї ложки", – пише видання.

При цьому люди у Володимирському соборі стояли впритул один до одного.