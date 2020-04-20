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На Великдень нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень

На Великдень нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень
16:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Поліція порушила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адміністративних протоколів щодо дій представників УПЦ МП.

зокрема через порушення карантину.

Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк у Facebook.

"Великдень. Нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адмінпротоколів - всі РПЦ в Україні", - зазначив Шкіряк.

Нацполіція 19 квітня розпочала кримінальні провадження через порушення карантину у Святогірській Свято-Успенській і в Почаївській Свято-Успенській лаврах. За обома фактами - за статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю 19 квітня християни східного обряду відзначали найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

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Цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

За даними поліції, українці зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і святкували Великдень переважно вдома. Зокрема, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, порівняно з 7,5 мільйона торік.

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Полиция, Закон, Религия, Карантин, Кримінальна справа, Віряни, Порушення.
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