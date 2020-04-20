В Україні було інфіковано понад 300 дітей

Новини України:141 випадок захворювання COVID-19 - летальний.

В Україні зафіксовано 199 випадків захворювання, викликаного коронавірусної інфекцією серед дітей у віці від народження до 9 років.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Звичайно, ми ведемо цю статистику. На сьогодні у нас хворих 358 дітей, з яких 199 у віці від народження до 9 років. Ми стежимо за кожною дитиною за її станом, за її лікуванням. Все це знаходиться під повним контролем Міністерства охорони здоров'я", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні на 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний.