Евакуаційні рейси з Ізраїлю, США, Таїланду та низки інших країн відбудуться наступного тижня

Новини України:Як зазначив Криклій, через систему "Друг" Міністерства закордонних справ зареєструвалися понад 9 тис. громадян, які бажають повернутися в Україну.

Міністерство інфраструктури України планує призначити наступні евакуаційні рейси з низки країн для вивезення українців додому.

"Почнемо з Ізраїлю, тому що там найгостріше стоїть візове питання. Потім США, де в наших людей також закінчуються туристичні візи. Далі Балі, Індонезія, Таїланд. У Європі також є кілька країн, з яких унаслідок закриття проїзду всередині Шенгенської зони нам доведеться вивозити людей літаками", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що планується вивезення українців також з Італії та Іспанії. При цьому всі громадяни, які повертатимуться в Україну, повинні будуть пройти обов'язкову 14-денну обсервацію.

Водночас, за словами міністра, багато українців після повернення до країни намагаються будь-що уникнути карантину, що значно ускладнює всі евакуаційні процеси.

"Незважаючи на це ми, звісно, обов'язково продовжуватимемо організовувати вивізні рейси. Почнемо з найбільш критичних країн, де в людей уже прострочені візи, щоб не було приводів для реадмісій стосовно до них. Уже плануємо ці маршрути, почнемо їх десь через тиждень після Великодня, я думаю", - заявив міністр інфраструктури.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України розраховує протягом місяця виділити фіндопомогу авіакомпаніям SkyUp, "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ"), Windrose ("Роза вітрів") і Azur Air Ukraine за здійснення евакуаційних рейсів.