Забруднене повітря робить людей більш вразливими до коронавірусу

Новини України:Науковці дослідили ситуацію в Ухані, Мадриді й півночі Італії.

У Німеччині виявили зв’язок між забрудненням повітря і смертністю від коронавірусу.

Дослідження засвідчили, що висока концентрація діоксиду азоту пов’язана з високими показниками смертності й тяжкими ускладненнями. До таких висновків дійшли, проаналізувавши ситуацію в Ухані, Мадриді й півночі Італії.

Усі ці місця об’єднує високий рівень забруднення повітря. Постійне перебування у такій атмосфері робить людей більш уразливими до коронавірусу.

Дослідники розробили спеціальні білки, які, за їхніми словами, здатні стримати надмірну реакцію імунної системи людини на коронавірус. У тяжко хворих з COVID-19 часто виникає так званий "цитокіновий шторм".