Ляшко прогнозує сплеск захворюваності на коронавірус вже цього тижня

Новини України:Наразі через збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу закривають певні міста на в’їзд-виїзд.

Сплеск захворюваності на COVID-19 може статися через 5-7 днів після Великодня. Про це в ефірі “Сніданку з 1+1” сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Якщо порівнювати з минулим роком, коли 7,5 млн брали участь в богослужіннях, то в принципі дотрималися (карантину - ред.), але 130 тисяч все одно були. І якщо ми говоримо про популяцію, якщо прирівняємо це до поширення коронавірусної хвороби, то якщо ці люди були інфіковані, то це значна кількість, яка може дати нам сплеск захворюваності на коронавірусну хворобу в подальшому. В середньому ми це побачимо через 5-7 днів після великодніх свят”, - сказав Ляшко.

За його словами, ймовірне збільшення кількості хворих залежить від того, чи були серед тих 130 тисяч, які відвідували богослужіння на Великдень, інфіковані особи, і яким чином виконувалися настанови МОЗ щодо перебування певної кількості осіб в закритих приміщеннях.

“Те що показує статистика, скільки ми сьогодні побачили священників, монахів, інфікованих в закритих приміщеннях, то це 100% дасть сплеск”, - сказав Ляшко.

“Ми готуємо лікарні в тих населених пунктах, які не були визначені для прийому хворих, але там відбулися богослужіння, ми переформатовуємо сили. Це все складно, це знову ж таки навантаження на систему охорони здоров’я. Це все — порушення наших алгоритмів, нехтування нашими порадами”, - сказав Ляшко.

Зокрема, за його словами, буде перепрофільовано центральну районну лікарню в місті Почаїв.

Як повідомлялося, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Він діятиме до 24 квітня, але, за словами глави уряду, скоріше за все буде продовжений.

Напередодні Великодня вірянам категорично не рекомендувалося приходити до храмів. Представники уряду і духовенства неодноразово зверталися із закликами слухати богослужіння онлайн.