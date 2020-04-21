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Вівторок, 21.04.2020
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Єрмак: У звільнених з полону українців коронавірусу не виявили

Єрмак: У звільнених з полону українців коронавірусу не виявили
16:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Офіс Президента України

Новини України:Після закінчення 14-денного терміну обсервації вказані особи ще раз пройдуть ПЛР-тести.

Звільнені з тимчасово окупованих територій особи пройшли ПЛР-тестування й отримали негативні результати. Про це йшлося під час селекторної наради керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє пресслужба глави держави.

"Голова Донецької ОДА повідомив, що особи, які минулого тижня були звільнені з тимчасово окупованих територій, уже пройшли ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу та отримали негативні результати. Наразі всі вони перебувають на обсервації із забезпеченням відповідної охорони", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 16 квітня відбувся обмін утримуваними особами. Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Ляшко прогнозує сплеск захворюваності на коронавірус вже цього тижня

В Офісі Президента проінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.

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Карантин, Офис Президента, Українці, Коронавірус, Полон, Полонені.
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