Єрмак: У звільнених з полону українців коронавірусу не виявили

Новини України:Після закінчення 14-денного терміну обсервації вказані особи ще раз пройдуть ПЛР-тести.

Звільнені з тимчасово окупованих територій особи пройшли ПЛР-тестування й отримали негативні результати. Про це йшлося під час селекторної наради керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє пресслужба глави держави.

"Голова Донецької ОДА повідомив, що особи, які минулого тижня були звільнені з тимчасово окупованих територій, уже пройшли ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу та отримали негативні результати. Наразі всі вони перебувають на обсервації із забезпеченням відповідної охорони", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 16 квітня відбувся обмін утримуваними особами. Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

В Офісі Президента проінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.