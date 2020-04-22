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Поширені помилки, коли купуєш нове взуття

Поширені помилки, коли купуєш нове взуття
06:07 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини України:7 помилок при виборі взуття, які шкодять вашим ногам.

Всі ми знаємо, що взуття треба купувати не лише з-за краси та останніх тенденцій. Воно повинне бути як мінімум зручним, а ще — не псувати здоров'я ваших ніг. Правильне взуття не лише не зашкодить ногам, але і принесе користь всьому тілу. Тому його вибір має величезне значення. Ми з'ясували найпоширеніші помилки при покупці, які з часом можуть стати причиною болю в ногах.

Ви купуєте вузьке гостроносе взуття

Одна з найчастіших проблем з ногами — здавлені пальці з-за занадто вузького взуття. Коли пальці постійно тісно зімкнуті, з'являються мозолі, м'язовий дисбаланс і навіть пошкоджуються нерви. Це призводить до больових відчуттів. Навіть модне сьогодні гостроносе взуття може (і повинне) бути зручним. Пальцях потрібен комфорт.

Ви купуєте взуття в інтернеті

Розмір взуття має значення. Однак в інтернеті дуже легко помилитися з ним. Багато людей роблять покупки без проблем, але лікарі все ж таки не рекомендують цього робити. Особливо якщо ви вибираєте незнайому марку. Процес примірки може дозволити оцінити всі відчуття від моделі і, звичайно, підібрати ідеальний розмір. Не всі інтернет-магазини надають таку можливість. Взуття, яке погано сидить може призвести до мозолів і болів в ногах.

Ви міряєте взуття вранці

Вибирайте правильний час для походу в магазин. Кров циркулює по тілу, і чим довше ви стоїте, тим більша її кількість збирається в нижній частині тіла, викликаючи невелику набряклість. Тому ортопеди рекомендують приміряти взуття в середині дня. Ноги вже можуть бути трохи ширші, але ще не так набрякають, як ввечері — через це потім може виявитися, що ви купили річ на розмір більшу. Але при примірці необхідно враховувати природні набряки, щоб пізніше ногам не було надто тісно і дискомфортно.

Ви приміряєте взуття занадто швидко

У взуттєвому магазині варто проводити не менше 5-10 хвилин, стоячи у взутті або рухаючись по підлозі. Просто сидіти — мало. Необхідно обов'язково встати, так як різниця в стоячому і сидячому стані досить відчутна. Перевірте, чи достатні ширина і довжина взуття, чи всім пальцях комфортно всередині.

Ви ігноруєте ортопедичні устілки

Необхідність устілок з арковою підтримкою є спірною темою серед ортопедів. Деякі вважають, що вони відіграють важливу роль в корекції положення ніг. Інші кажуть, що їх єдина мета — підвищення комфорту. Головне, що вони в жодному разі не зашкодять, особливо якщо у вас високий звід стопи або плоскостопість. Якщо ви постійно відчуваєте дискомфорт в ногах, проконсультуйтеся з ортопедом з приводу спеціальних устілок. Вони можуть зробити ваші прогулянки більш зручними.

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Ви не міняєте стерті підбори

Каблуки можуть почати стиратися навіть через пару місяців після використання. Причому на лівій туфлі більше, ніж на правій, або навпаки. В цьому немає нічого поганого, всі ми ходимо по-різному, а наша вага тисне саме на п'яту. Але дуже важливо вчасно ремонтувати такі підбори, не затягуючи з цим. Дисбаланс може надалі позначитися на здоров'ї ніг і зіпсувати поставу.

Ви забуваєте міняти кросівки

Кросівки необхідно міняти не тоді, коли вони стануть виглядати зношеними, а після того, як ви пройдете в них певну відстань, а саме 400 км. Зрозуміло, що терміни заміни у кожного будуть індивідуальні. Якщо ви займаєтеся спортом активно, кілька разів на тиждень, то вам доведеться міняти взуття частіше. Але це дуже важливо, так як підошва і амортизація зношуються, що позбавляє ногу необхідної підтримки. Виходить, що ви практично стукаєте стопами по асфальту, що дуже шкодить ногам. Результатом використання зношених кросівок стають біль в гомілках, колінних і тазостегнових суглобах, травми м'язів і сухожиль.

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Шопинг, Магазин, Поради, Взуття, Вибір взуття, Основні помилки.
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