Поширені помилки, коли купуєш нове взуття

Новини України:7 помилок при виборі взуття, які шкодять вашим ногам.

Всі ми знаємо, що взуття треба купувати не лише з-за краси та останніх тенденцій. Воно повинне бути як мінімум зручним, а ще — не псувати здоров'я ваших ніг. Правильне взуття не лише не зашкодить ногам, але і принесе користь всьому тілу. Тому його вибір має величезне значення. Ми з'ясували найпоширеніші помилки при покупці, які з часом можуть стати причиною болю в ногах.

Ви купуєте вузьке гостроносе взуття

Одна з найчастіших проблем з ногами — здавлені пальці з-за занадто вузького взуття. Коли пальці постійно тісно зімкнуті, з'являються мозолі, м'язовий дисбаланс і навіть пошкоджуються нерви. Це призводить до больових відчуттів. Навіть модне сьогодні гостроносе взуття може (і повинне) бути зручним. Пальцях потрібен комфорт.

Ви купуєте взуття в інтернеті

Розмір взуття має значення. Однак в інтернеті дуже легко помилитися з ним. Багато людей роблять покупки без проблем, але лікарі все ж таки не рекомендують цього робити. Особливо якщо ви вибираєте незнайому марку. Процес примірки може дозволити оцінити всі відчуття від моделі і, звичайно, підібрати ідеальний розмір. Не всі інтернет-магазини надають таку можливість. Взуття, яке погано сидить може призвести до мозолів і болів в ногах.

Ви міряєте взуття вранці

Вибирайте правильний час для походу в магазин. Кров циркулює по тілу, і чим довше ви стоїте, тим більша її кількість збирається в нижній частині тіла, викликаючи невелику набряклість. Тому ортопеди рекомендують приміряти взуття в середині дня. Ноги вже можуть бути трохи ширші, але ще не так набрякають, як ввечері — через це потім може виявитися, що ви купили річ на розмір більшу. Але при примірці необхідно враховувати природні набряки, щоб пізніше ногам не було надто тісно і дискомфортно.

Ви приміряєте взуття занадто швидко

У взуттєвому магазині варто проводити не менше 5-10 хвилин, стоячи у взутті або рухаючись по підлозі. Просто сидіти — мало. Необхідно обов'язково встати, так як різниця в стоячому і сидячому стані досить відчутна. Перевірте, чи достатні ширина і довжина взуття, чи всім пальцях комфортно всередині.

Ви ігноруєте ортопедичні устілки

Необхідність устілок з арковою підтримкою є спірною темою серед ортопедів. Деякі вважають, що вони відіграють важливу роль в корекції положення ніг. Інші кажуть, що їх єдина мета — підвищення комфорту. Головне, що вони в жодному разі не зашкодять, особливо якщо у вас високий звід стопи або плоскостопість. Якщо ви постійно відчуваєте дискомфорт в ногах, проконсультуйтеся з ортопедом з приводу спеціальних устілок. Вони можуть зробити ваші прогулянки більш зручними.

Ви не міняєте стерті підбори

Каблуки можуть почати стиратися навіть через пару місяців після використання. Причому на лівій туфлі більше, ніж на правій, або навпаки. В цьому немає нічого поганого, всі ми ходимо по-різному, а наша вага тисне саме на п'яту. Але дуже важливо вчасно ремонтувати такі підбори, не затягуючи з цим. Дисбаланс може надалі позначитися на здоров'ї ніг і зіпсувати поставу.

Ви забуваєте міняти кросівки

Кросівки необхідно міняти не тоді, коли вони стануть виглядати зношеними, а після того, як ви пройдете в них певну відстань, а саме 400 км. Зрозуміло, що терміни заміни у кожного будуть індивідуальні. Якщо ви займаєтеся спортом активно, кілька разів на тиждень, то вам доведеться міняти взуття частіше. Але це дуже важливо, так як підошва і амортизація зношуються, що позбавляє ногу необхідної підтримки. Виходить, що ви практично стукаєте стопами по асфальту, що дуже шкодить ногам. Результатом використання зношених кросівок стають біль в гомілках, колінних і тазостегнових суглобах, травми м'язів і сухожиль.