Знімати карантинні обмеження розпочнуть з електричок

Новини України:Міністр також припускає, що доведеться говорити з роботодавцями, щоб люди виходили на роботу в різний час і так само в різний поверталися.

Карантинні обмеження на транспорті в Україні зніматимуть поступово, розпочнуть з приміських електричок. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю BBC News Україна.

"Почнемо з приміського транспорту, який довозить людей до міст, до промислових об'єктів. Ми обговорюємо, які обмеження діятимуть на цьому транспорті: це масочний режим та менша кількість пасажирів у вагоні. Зрозуміло, що коли в один вагон електрички вранці втиснуться 60 пасажирів, то про жодну соціальну дистанцію не йтиметься", - сказав Криклій.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення.