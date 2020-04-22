Продовжили карантин до 11 травня, але послаблений

Новини України:Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови про продовження дії карантину по 11 травня 2020 року (включно), але з певними послабленнями.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 22 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні на карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 21 квітня заявив, що уряд на найближчому засіданні ухвалить рішення про продовження карантину до 12 травня.