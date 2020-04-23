ВООЗ попереджає: коронавірус буде з нами ще довго

Новини України:Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.

Більшості країн, в яких розпочалась епідемія COVID-19, ще тільки доведеться пройти етапи піку за кількістю інфікованих. Про це в Twitter ВООЗ написав глава організації Тедрос Аданом Гебреісус, передає УНН.

“Більшість тих епідемій в Західній Європі, схоже, зараз або стабільні, або знижуються. Незважаючи на низькі показники, ми бачимо тривожні висхідні тенденції в Африці, Центральній і Південній Америці та Східній Європі. Більшість країн все ще знаходяться на ранніх стадіях епідемії”, — написав він.

Він додав, що в тих країнах, що були вражені COVID-19 на ранній стадії пандемії, зараз починають з’являтися нові випадки. “Не робіть помилкових висновків: нам треба буде пройти довгий шлях. Цей вірус буде з нами ще довгий час”, — написав очільник ВООЗ.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.