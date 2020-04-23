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Четвер, 23.04.2020
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В яких областях та скільки українців заражені коронавірусом

В яких областях та скільки українців заражені коронавірусом
17:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: unsplash

Новини України:В Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 - летальні.

Приріст випадків захворювання за минулу добу - 578, що більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані МОЗ України.

"Підтверджено 7 170 випадків COVID-19. Усього в Україні досліджено 72 296 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.

Загалом випадки підтверджено:

  •  Вінницька обл. — 353 випадки (45 одужали);
  •  Волинська обл. — 188 випадків (17 одужали);
  •  Дніпропетровська обл. — 186 випадків (11 одужали);
  •  Донецька обл. — 21 випадок (10 одужали);
  •  Житомирська обл. — 304 випадки (1 одужав);
  •  Закарпатська обл. — 230 випадків (22 одужали);
  •  Запорізька обл. — 146 випадків (21 одужав);
  •  Івано-Франківська область — 644 випадки (27 одужали);
  •  м. Київ — 1 059 випадків (45 одужали);
  •  Київська обл. — 451 випадок (33 одужали);
  •  Кіровоградська обл. — 258 випадків (31 одужав);
  •  Львівська обл. — 282 випадки (32 одужали);
  • Луганська обл. — 27 випадків (3 одужали);
  •  Миколаївська обл. — 99 випадків;
  •  Одеська обл. — 161 випадок (3 одужали);
  •  Полтавська обл. — 161 випадок (12 одужали);
  • Рівненська обл. — 396 випадків (29 одужали);
  •  Сумська обл. — 89 випадків (28 одужали);
  •  Тернопільська обл. — 499 випадки (38 одужали);
  •  Харківська обл. — 101 випадок (6 одужали);
  •  Херсонська обл. — 77 випадків (10 одужали);
  •  Хмельницька обл. — 61 випадок (7 одужали);
  • Черкаська обл. — 220 випадків (34 одужали);
  •  Чернівецька обл. — 1140 випадків (36 одужали);
  • Чернігівська обл. — 17 випадків (3 одужали).

Зазначається, що на амбулаторному лікуванні 4 862 пацієнти, з них 372 дитини. Усього госпіталізовано 2 308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівники. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 100 людей, у тому числі одна дитина.

Через пандемію COVID-19 в Україні відкладено впровадження Е-лікарняних

"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%). Загалом 504 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - повідомили у МОЗ.

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Україна, Коронавірус, Заражені.
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