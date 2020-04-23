Рамадан 2020: сьогодні з заходом сонця у мусульман починається священний місяць

Новини України:В ісламі місяць Рамадан – це час зосередження на вірі та дотримання суворого посту.

Сьогодні, 23 квітня, із заходом сонця у мусульман розпочинається священний місяць Рамадан. Він є найважливішим у році для послідовників ісламу та одним із 5 стовпів, на яких тримається іслам.

Рамадан – місяць обов’язкового мусульманського посту. Дата цієї події унікальна для кожного року, адже в ісламському календарі використовується не сонячний, а місячний календарний місяць, який коротший за григоріанський на 11 діб.

Так, у 2020 році сам піст починається зі сходом сонця 24 квітня, а закінчиться – 23 травня, після чого наступного дня, 24 травня, буде свято Ураза-байрам. Рамадан: у чому його релігійний сенс Рамадан – дев’ятий місяць мусульманського календаря. Цього місяця, згідно з віруваннями мусульман, пророком Мохаммедом під час його духовного усамітнення в печері Хіра були відкриті перші вірші Корану.

Вважається, що під час Рамадану "відчиняються ворота раю і закриваються двері пекла, а шайтани сковуються ланцюгами". Правила й заборони посту в місяць Рамадан Місяць Рамадан – це час, коли мусульмани зосереджуються на своїй вірі, проводять п’ятикратну щоденну молитву (намаз), роблять пожертвування нужденним.

Також у Рамадан бажано здійснити паломництво в Мекку. Це священне місце для всіх віруючих, яке розташоване в Саудівській Аравії. Упродовж усього місяця вони дотримуються суворого посту.

Мусульманський піст – це відмова від прийому їжі і рідин, куріння, розваг та статевих зносин у світлий час доби – тобто від початку часу ранкової молитви до заходу сонця. Більш того, гріховними вважаються навіть думки.

Порушення посту в Рамадан Порушення посту вважається гріхом. Тому з 24 квітня варто відповідально ставитися до всіх його правил, якщо людина порушить їх, після Рамадану необхідно заповнити кількість пропущених днів. Не вважаються порушенням ті випадки, коли людина порушила звичаї випадково. Хто повинен дотримуватися посту.

Посту мають дотримуватися всі повнолітні мусульмани (тобто ті, що досягли моменту статевого дозрівання), які перебувають при здоровому розумі (усвідомлюють і контролюють свої вчинки) та котрим постувати дозволяє фізичне здоров’я. Водночас звільняються від дотримання посту, відповідно, неповнолітні, вагітні та жінки, що годують немовлят, хворі та люди літнього віку, а також подорожні.