Вчені розказали, коли чекати ліки проти коронавірусу

Новини України:Наразі немає доказів про ефективність препаратів, які могли б лікувати від COVID-19.

Світові потрібно "від кількох тижнів до кількох місяців", аби винайти ліки, котрі допомагатимуть боротися із новим типом коронавірусу COVID-19. Про це заявила очільниця підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я з нових хвороб Марія Ван Керхове, пише ТСН з посиланням на CNN.



Вона зазначила, що ВООЗ ретельно контролює усі дослідження щодо винайдення препаратів від нової недуги.

"Усі в світі хочуть знати, які препарати будуть працювати, які ліки будуть рятувати життя, - сказала Ван Керхове. - На жаль, на цей час у нас немає жодних доказів про роботу хоча б одного (препарату - ред.)".

Раніше Ван Керхове заявляла, що нині немає доказів, які б свідчили, що наявність в організмі людини антитіл COVID-19 свідчить про імунітет до нової недуги:

"Тести на антитіла можуть визначити рівень серологічної присутності та рівень антитіл, проте це не означає, що хтось із антитілами має імунітет".

Нагадаємо, спалах нового коронавірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн. Раніше УНІАН повідомляв, що в Оксфордському університеті почали тестувати вакцину від коронавірусу на добровольцях.