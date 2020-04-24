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У мусульман почався священний місяць Рамадан: традиції свята
У мусульман почався священний місяць Рамадан: традиції свята

У мусульман почався священний місяць Рамадан: традиції свята

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У мусульман почався священний місяць Рамадан: традиції свята
11:02 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com

Новини України:У мусульман 24 квітня розпочався місяць обов'язкового посту Рамадан, який в цьому році пройде на карантині в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Рамадан — місяць обов’язкового мусульманського посту. Дата цієї події змінюється — в ісламському календарі використовується не сонячний, а місячний календарний рік. Він коротше григоріанського на 11 діб.

Мусульмани у всьому світі почали відзначати Рамадан в п'ятницю на карантині - безпрецедентній забороні на сімейні зібрання і масові молитви.

Священний місяць Рамадан в цьому році мусульмани святкують зі сходом сонця 24 квітня, піст триватиме до заходу 23 травня. Цей період у мусульман вважається часом духовного воскресіння, боротьби з бажаннями й слабкостями.

На наступний день після Рамадана відзначається Ураза-байрам. У 2020 році він випадає на 24 травня.

Через введені по всьому світу обмеження на пересування і масові зібрання в зв'язку з пандемією коронавірусу, початок священного посту для багатьох мусульман в Азії, на Близькому Сході і в Північній Африці не буде нагоди відзначити святково в звичному розумінні. Так, наприклад, в більшості країн заборонено молитися в мечетях або зустрічатися компаніями за іфтарами, куди зазвичай запрошуються сусіди, друзі й родичі.

Станом на ранок 24 квітня в світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 померла.

Рамадан: сенс свята

Рамадан - дев'ятий місяць мусульманського календаря. У цьому місяці, згідно з віруваннями мусульман, пророком Мохаммедом під час його духовного усамітнення в печері Хіра були відкриті перші вірші Корану. Вважається, що під час Рамадану "відкриваються ворота раю і закриваються двері пекла, а шайтани сковуються ланцюгами". Тому під час Рамадану мусульмани зосереджуються на своїй вірі, проводять щоденну п'ятикратну молитву (намаз), роблять пожертвування нужденним.

Що не можна робити в Рамадан

  • Навмисно вживати їжу і питво.
  • Не можна курити і нюхати тютюн.
  • Потрібно утримуватися від інтимної близькості.

Порушення посту в Рамадан

Порушення посту вважається гріхом. Тому з 24 квітня варто відповідально ставитися до всіх його правил. Якщо людина порушить їх, після Рамадана необхідно заповнити кількість пропущених днів. Якщо людина порушила звичаї випадково, це не вважається порушенням.

Хто повинен дотримуватися посту

Посту повинні дотримуватися всі повнолітні мусульмани (тобто всі, які досягли моменту статевого дозрівання), які усвідомлюють свої вчинки і яким дозволяє фізичне здоров'я. Від дотримання посту звільняються неповнолітні, вагітні та жінки, які годують немовлят, хворі і люди похилого віку, а також подорожні. 

24 квітня 2020 - події, прикмети та церковний календар цього дня

По закінченню Рамадану в перший день місяця шавваль в честь закінчення посту настає свято розговіння Ід аль-Фітр або Ураза-байрам: мусульмани здійснюють святкову молитву Ід намаз і виплачують милостиню, мета якої - спокутування можливих помилок і упущень, зроблених протягом Рамадану, а також допомога нужденним, щоб вони могли відзначити Ураза-байрам разом з іншими мусульманам

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История, Рамадан, Карантин, Традиция, Мусульмани, Свято, Заборони, Суспільство, Обмеження, Священний місяць, Ісламський календар.
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