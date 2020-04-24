В Україні розроблено алгоритм виходу з карантину

Новини України:За словами Степанова, наразі МОЗ фіксує щодня приріст кількості хворих на COVID-19 від 7% до 11%.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що основним критерієм для початку виходу України з карантину є зменшення кількості хворих на COVID-19 при збільшенні кількості тестувань та суттєве зростання числа українців, які одужали.



Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми сподіваємося, що починаючи з 12 травня ситуація з захворюваністю буде така, що ми будемо в змозі пом'якшити карантинні заходи і поступово виходити з карантину", - заявив Степанов. За словами міністра, основним критерієм для пом’якшення заходів чи виходу з карантину є суттєве зменшення кількості нових хворих щодня.

За словами Степанова, наразі МОЗ фіксує щодня приріст кількості нових хворих від 7% до 11%.

"Ми вважаємо, що це небезпечна ситуація, яка не дозволяє нам це робити", - наголосив він.

"Розроблений відповідний алгоритм виходу, п'ять етапів, яким чином Україна буде виходити, але основний критерій - зменшення захворюваності при тому, що ми збільшимо кількість тестувань і також суттєве збільшення числа тих людей, які одужали", – підкреслив міністр.

"Ми кажемо про 5 етапів, де на кожному з етапів ми починаємо пом'якшувати карантинні заходи: відкриття парків, тих чи інших магазинів, розширення роботи міського транспорту. Я думаю, найближчими днями ми надамо цю інформацію, щоб усі громадяни зрозуміли, як саме Україна буде виходити з карантину і за яких умов", - наголосив Степанов.

В Україні станом на 9:00 24 квітня зареєстровано 7 тисяч 647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.





