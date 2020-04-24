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Міхеїл Саакашвілі може стати віце-прем'єром з питань реформ

Міхеїл Саакашвілі може стати віце-прем'єром з питань реформ
12:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:За його словами, президент доручив йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом.

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі прибув на зустріч із фракцією "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком зустрічі в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про програму реформ, яку він презентуватиме, Саакашвілі відповів, що Україна "зараз знаходиться дуже близько, вже заходить у дуже сильний економічний шторм, справжні цунамі, кризу".

"Нам потрібно знаходити дуже неординарні кроки для того, щоб не лише врятувати українську економіку, але максимально послабити удар по кожній українській родині й взагалі, врятувати державу", - сказав Саакашвілі.

На його думку, потрібно "вживати неординарних заходів", у першу чергу "в рамках програми, яку президент Зеленський ... Прискорити всі перетворення, які він вже почав разом зі своєю командою".

Також Саакашвілі зазначив, що для нього важливо посилити роботу з Верховною Радою. Він вважає, що потрібно "відсувати в бік олігархічні приватні інтереси й максимально все зробити для того, щоб звільнити український бізнес".

"Я спробую пояснити, що без швидких кроків із ослаблення бюрократичного пресу, зі звільнення та допомоги українській економіці та бізнесу не буде ніякого порятунку від кризи", - сказав Саакашвілі.

"Президент мені доручив займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом, із міжнародною фінансовою організацією. Україні потрібно набагато більше допомоги, ніж вона отримує. Україна повинна мати ті лінії, які дозволять зберегти національну гідність та інтереси України, а не приватні інтереси когось, у тому числі в цих переговорах. Нам потрібні набагато більш чіткі переговори, набагато більш прийнятні умови", - заявив він. Саакашвілі повідомив, що у нього є великий досвід ведення переговорів із такими організаціями. "Я хочу своїм досвідом допомогти, тому я прийняв пропозицію президента Зеленського", - сказав він.

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"Почалася зустріч із Саакашвілі. Зробив зауваження Михайлу про носіння маски. Згідно з постановою Кабміну, до складу якого респондент претендує бути прийнятий, передбачений штраф", - написав у своєму Telegram-каналі депутат Верховної Ради від фракції СН Олександр Качура та опублікував фото.

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Президент, Пост, Грузин, Реформі, Слуга народу, Пропозиція, Віце-прем'єр, Міхеїл Саакашвілі, Очолити.
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