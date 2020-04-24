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У справі авіакатастрофи MH17, Гаагський суд вирішив не розсекречувати свідків

У справі авіакатастрофи MH17, Гаагський суд вирішив не розсекречувати свідків
08:59 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Раніше суд, який розглядає справу, вже прийняв рішення, що імена десятків свідків у справі про катастрофу пасажирського літака авіакомпанії Malaysian Airlines.

Заяви 12 анонімних свідків, яким погрожують, можуть бути використані у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом в 2014 році. Таке рішення прийняла палата ради окружного суду Гааги, передає УНН з посиланням на повідомлення прокуратури Нідерландів.

Так, повідомляється, що адвокати підозрюваного Олега Пулатова оскаржили постанову слідчого судді про надання 13 свідкам у справі MH17 статусу "свідка під загрозою".

Ці 13 свідків брали участь в розслідуванні з 2014 року і допитувалися слідчим суддею з 2016 року. Палата ради постановила, що статус свідка, якому погрожують, надано правильно.

У той же час повідомляється, що при поводженні з одним з 13 свідків був виявлений процесуальний дефект, тому надання його статусу було виключено, і його свідчення слідчому не можуть бути використані. Процедура інших 12 свідків була дотримана правильно.

"Державна прокуратура Нідерландів перегляне питання про необхідність допиту цього свідка. З часу заслуховування цього свідка в 2018 році все більше свідків зробили свідчення в слідчому суді, анонімно... Звинувачення задоволено тим, що палата визнала, що в цьому випадку необхідні надзвичайні заходи, з огляду на величезні ризики для безпеки свідків", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, раніше суд, який розглядає справу, вже прийняв рішення, що імена десятків свідків у справі про катастрофу пасажирського літака авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році залишаться засекреченими.

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Нагадаємо, 9 березня в Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році.

Останнє слухання відбулося 23 березня, після чого суд вирішив взяти паузу до 8 червня 2020 року через епідемію коронавірусу.

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Все по темі:

Авиакатастрофа, Гаагский суд, Донбас, Справа MH17, Розсекречування, Імена свідків, Таємниця слідства.
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