Зеленський у відеозверненні розповів про перші випробування ліків проти Covid-19

Новини України:В Україні починають випробування клінічного препарату, який, за попередніми висновками вчених та виробників, може бути дуже ефективним у боротьбі з вірусом.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу Президента у Facebook.

"Я завжди казав, що нашим головним скарбом України є саме наші люди. У нас багато талановитих вчених. З перших днів боротьби з коронавірусом вони працюють над пошуком ліків, які можуть допомогти людству. І наразі проходять дослідження чотирьох різних лікарських засобів. І в ці дні Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом. Є попередні висновки наших вчених і виробників, за якими цей лікарський засіб може бути дуже ефективним", - сказав Зеленський.

За його словами, у науковців "є всі підстави вважати, що він може суттєво знижувати або навіть повністю нейтралізувати загрозу смерті від тих ускладнень, які коронавірусна інфекція спричиняє людському організму".

Зеленський наголосив, що це особливо стосується людей із зони підвищеного ризику, які мають серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.

"Є надія, що засіб буде дієвим не лише для лікування, але і для профілактики захворювання. Звичайно, нам треба дочекатися офіційних результатів клінічних випробувань, але разом з усією країною ми віримо в наших вчених і тримаємо за них кулаки", - наголосив Президент.

Як повідомлялося, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.