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Посольство Китаю передало Україні 4000 масок

Посольство Китаю передало Україні 4000 масок
14:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:9 квітня У Китаї відвантажили чергову партію гуманітарної допомоги із тестами на коронавірус та засобами захисту й дезінфекції для України.

Посольство Китайської Народної Республіки передало чотири тисячі медичних масок для співробітників Міністерства закордонних справ України. Про це повідомив заступник міністра Євген Єнін у Facebook.

"У вівторок з Послом КНР в Україні обговорено шляхи та орієнтовні терміни доставки гуманітарної допомоги від уряду КНР в Україну, а сьогодні Посольство КНР передало 4 тис. медичних масок для співробітників МЗС України!" - написав він.

За його словами, "приємно, коли діалог з ключовими міжнародними партнерами з самого початку дозволяє досягати нехай і невеликих, але практичних результатів".

Як повідомлялося, 1 квітня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прилетів літак із гуманітарною допомогою Китаю для України з медичними наборами, які необхідні для боротьби з COVID-19.

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Напередодні, 31 березня, Україна також отримала від Китаю черговий медичний вантаж, який включав ПЛР-тести, медичні маски та інші засоби захисту.

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Китай, МЗС, Маска, Україна, Коронавірус.
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