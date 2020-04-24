Посольство Китаю передало Україні 4000 масок

Новини України:9 квітня У Китаї відвантажили чергову партію гуманітарної допомоги із тестами на коронавірус та засобами захисту й дезінфекції для України.

Посольство Китайської Народної Республіки передало чотири тисячі медичних масок для співробітників Міністерства закордонних справ України. Про це повідомив заступник міністра Євген Єнін у Facebook.

"У вівторок з Послом КНР в Україні обговорено шляхи та орієнтовні терміни доставки гуманітарної допомоги від уряду КНР в Україну, а сьогодні Посольство КНР передало 4 тис. медичних масок для співробітників МЗС України!" - написав він.

За його словами, "приємно, коли діалог з ключовими міжнародними партнерами з самого початку дозволяє досягати нехай і невеликих, але практичних результатів".

Як повідомлялося, 1 квітня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прилетів літак із гуманітарною допомогою Китаю для України з медичними наборами, які необхідні для боротьби з COVID-19.

Напередодні, 31 березня, Україна також отримала від Китаю черговий медичний вантаж, який включав ПЛР-тести, медичні маски та інші засоби захисту.