Спецрейсом до Фінляндії вилетіли 200 українських заробітчан

Новини України:Після прильоту всі працівники зобов'язані пройти двотижневий карантин.

Державна прикордонна служба України підтвердили інформацію про відправлення 23 квітня спецрейсом до Фінляндії 200 українських трудових мігрантів. Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Дійсно, вчора було оформлено спецрейс на Гельсінкі, відлетіло 200 громадян. Ми оформили рейс, а його організаціє займалось МЗС та Мінінфраструктури», сказав речник.

Як повідомляли ЗМІ, це перший чартер, який фіни організували на прохання фермерів. Полетіло близько двохсот українців, а загалом до сільгоспробіт у Фінляндії планують залучити близько тисячі працівників з України. Списки осіб і спецрейси узгоджують з Міністерством закордонних справ України.

У Фінляндії переконані, що без цих робочих їх сільському господарству не впоратися з весняною посівною.