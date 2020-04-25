Скачать
Субота, 25.04.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби
Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
"Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
"Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби
09:24 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 377 випадків;
Волинська область — 212 випадки;
Дніпропетровська область — 240 випадків;
Донецька область — 27 випадків;
Житомирська область — 337 випадків;
Закарпатська область — 286 випадків;
Запорізька область — 171 випадок;
Івано-Франківська область — 700 випадків;
Кіровоградська область — 306 випадків;


м. Київ — 1159 випадків;
Київська область — 519 випадків;
Львівська область — 317 випадків;
Луганська область — 28 випадків;
Миколаївська область — 103 випадки;
Одеська область — 183 випадки;
Полтавська область — 169 випадків;
Рівненська область — 483 випадки;
Сумська область — 94 випадки;
Тернопільська область — 565 випадків;
Харківська область — 125 випадків;
Херсонська область — 79 випадків;
Хмельницька область — 66 випадків;
Чернівецька область — 1308 випадків;
Черкаська область — 249 випадків;
Чернігівська область — 22 випадки.

25 квітня 2020 - прикмети, події та історія цього дня

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 квітня 2020 року до Центру надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23969 повідомлень про підозру на COVID-19.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Україна, Регіони, Covid-19, Коронавірусна хвороба.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
02 Абсолютні антитренди у взутті цього року
03 У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
04 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
05 Ляшко каже, що знайшли рішення як виплатити частину боргу лікарям Тернопільщини
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Бойовики РФ 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Бойовики РФ 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Російська економіка щодня втрачає 100 млрд рублів через вплив коронавірусу
Російська економіка щодня втрачає 100 млрд рублів через вплив коронавірусу
Кабмін продовжив спецобов'язки &quot;Нафтогазу&quot; з постачання газу тепловикам на рік
Кабмін продовжив спецобов'язки "Нафтогазу" з постачання газу тепловикам на рік
Групові відеодзвінки Messenger Rooms будуть незабаром доступні у Facebook
Групові відеодзвінки Messenger Rooms будуть незабаром доступні у Facebook
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся