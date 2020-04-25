ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету

Новини України:Існує думка, що люди, які подолали коронавірус, можуть виробляти антитіла, здатні знешкоджувати вірус, таким чином запобігаючи повторному зараженню.

Одужання пацієнта від коронавірусної хвороби Covid-19 не убезпечує його від повторного зараження. Наразі немає доказів щоб стверджувати, що у тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу, обов’язково виникає імунітет. Про це заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє BBC.

"Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стверджує, що наразі немає доказів того, що люди, які одужали від хвороби Covid-19 та мають антитіла, захищені від повторного зараження", - йдеться у повідомленні.

Тестування на антитіла, з метою виявити, чи був у людини в минулому коронавірус, наразі вважається одним з чинників на шляху виходу з карантинних обмежень. Втім, вважають у ВООЗ, антитіла не убезпечують від нового зараження.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали та 197 318 загинули.