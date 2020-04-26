Погода найближчими днями посприяє очищенню повітря в Києві і області

Новини України:Хімічне забруднення повітря в Києві перебуває в межах, допустимих для цього періоду весни.

Погода 25 і 26 квітня сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у повітрі в північній частині Житомирської області і в зоні відчуження, повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

"Вітер південно-західний, слабкий, 1-4 м/с, температура повітря 11-15 градусів тепла, прозорість атмосфери (метеорологічна дальність видимості), за даними метеостанцій "Чорнобиль", "Овруч" і "Коростень", становить від 10 до 20 км. Переміщення продуктів залишків горіння відбувається у східному напрямку. Зокрема, від зони ЧАЕС в західні області Чернігівської області, а з північних районів Житомирської області - в напрямку північних районів Київської області зі швидкістю до 15-20 км/год", - сказав він на онлайн-брифінгу в суботу, коментуючи поточну метеорологічну обстановку.

Він зазначив, що хімічне забруднення повітря в Києві перебуває в межах, допустимих для цього періоду весни.

"Перевищення гранично допустимих концентрацій відзначається щодо діоксиду азоту, незначне перевищення відзначається за діоксидом сірки і формальдегіду. Це стосується місць скупчення автотранспорту, зокрема, через ремонт доріг", - пояснив Прокопенко.

Радіоактивне забруднення в Київській та Житомирській областях також залишається в межах природного фону.

Також Прокопенко повідомив, що до кінця дня 25 квітня в Київській та Житомирській областях очікується хмарність з проясненнями, місцями короткочасні дощі, Можлива гроза. Вночі 26 квітня також очікується короткочасний дощ. Вдень без опадів, як і 27 і 28 квітня.

"Загалом характер погоди 25 і 26 квітня сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - підсумував Прокопенко.