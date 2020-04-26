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У Києві викрили масштабну схему з продажу немовлят за кордон

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У Києві викрили масштабну схему з продажу немовлят за кордон
01:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Офіс генпрокурора

Новини України:У ході слідчих дій також були встановлені адреси квартир, де утримувалися новонароджені діти до вирішення питання про їх переміщення через кордон.

У Києві припинили діяльність групи осіб, яка налагодила переміщення за кордон немовлят під прикриттям програми сурогатного материнства. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

"Київською місцевою прокуратурою №6 спільно із працівниками Національної поліції України за результатами тривалої спецоперації припинено діяльність групи осіб, які під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон (ч. 2 ст. 149 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, до організації схеми причетні керівники однієї зі столичних медичних клінік, що надає послуги у сфері репродуктивної медицини, а також група осіб, які підшуковували в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі у програмах сурогатного материнства.

Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували учасники оборудки, становив близько 50 тис. доларів США, з яких плата за організацію штучного запліднення становила 15 тис. доларів США, послуги щодо фіктивного одруження з іноземцями 1000-1500 доларів США.

24 квітня 2020 року в рамках спецоперації за адресами проживання фігурантів, офісів, клініки та у автомобілях проведено 11 обшуків, в ході яких вилучено медичну документацію, паспорти громадян України та завірені копії паспортів громадян іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флешносії.

Так, у квартирі хостельного типу на території Солом’янського району столиці правоохоронці виявили 5 новонароджених дітей віком від 2 до 6 тижнів, які перебували під наглядом двох жінок та чоловіка. Після оформлення відповідних актів працівниками ювенальної превенції немовлят доправили до дитячих лікарень міста Києва.

На теперішній час триває систематизація та аналіз вилученої документації. Проводяться заходи щодо перевірки близько 140 громадян іноземних країн на причетність до переміщення новонароджених дітей за кордон в порушення чинного законодавства.

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Слідчі дії здійснюються слідчими СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом групи прокурорів, у тому числі ювенальних, Київської міської прокуратури №6, за участі співробітників відділу департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУНП у м. Києві та управління карного розшуку ГУНП у м. Києві.

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Продаж, Київ, Діти, Офис Генпрокурора, Торгівля.
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