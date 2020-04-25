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ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів"

ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів"
19:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У ВООЗ стверджують, що такий крок може навпаки зумовити поширення вірусу.

ВООЗ застерігає можновладців країн світу від видачі так званих паспортів імунітету громадянам, які одужали від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє BBC.

"Уряди не повинні видавати так звані "паспорти імунітету" або "сертифікати відсутності ризику" у якості способу полегшення карантинних заходів", - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

У звіті організації зазначається, що немає ніяких доказів того, що люди, які мають антитіла після одужання від коронавірусу, захищені від повторного зараження.

ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету

Люди, які вважають, що вони застраховані від захворювання, можуть перестати вживати запобіжних заходів й сприяти поширенню хвороби.

Станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема, 807 010 осіб одужали та 197 318 загинули.

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Паспорт, Имунитет, ВООЗ, Коронавірус, Одужання.
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