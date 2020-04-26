Степанов: Аудит системи охорони здоров'я допоможе розробити план другого етапу медреформи

Новини України:Задля цього він сьогодні одразу після брифінгу їде у Київську область, щоб відвідати три лікарні та поспілкуватись з лікарями і пацієнтами, почути їхню думку.

Аудит системи охорони здоров'я потрібен для того, щоб розробити план проведення другого етапу медичної реформи.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу щодо COVID-19.

«Зараз у засобах масової інформації широко розходяться наші повідомлення про аудит системи охорони здоров’я. Я хочу підкреслити, що наш аудит, який ми розпочали у зв’язку з введенням другого етапу реформи показує дуже тривожний сигнал. Ми знаходимось на постійному зв’язку безпосередньо з департаментами охорони здоров’я, з лікарнями і отримуємо інформацію з місць. Що ми бачимо ми бачимо? Ми бачимо, що десь планується скорочення медпрацівників до кінця року, десь зниження заробітної плати, десь починають відправляти наших медичних працівників у неоплачувану відпустку. Я хочу бути відвертим і сказати, які є прорахунки в медичній реформі, що потрібно зробити, який у нас буде план і як ми будемо з цього входити. Як ми будемо розпочинати реформу і головне. Як ми її закінчимо цю реформу», - сказав Степанов.

«Ми реформу закінчити повинні з не скороченими медичними працівниками, з не просто існуючими заробітними платами, а які будуть набагато більші у наших медичних працівників. І головне - ми повинні закінчити так, щоб в нас була медицина, якою ми будемо пишатися, на яку ми будемо розраховувати, медицина яка 100 % нам буде допомагати. І все це залежить від тих кроків, які ми будемо робити зараз під час 2 етапу реформи», - наголосив міністр.