Скачать
Неділя, 26.04.2020
За добу в Україні підтвердили 492 випадки коронавірусу
За добу в Україні підтвердили 492 випадки коронавірусу
Сьогодні - 34 річниця пам'яті про Чорнобильську катастрофу
Сьогодні - 34 річниця пам'яті про Чорнобильську катастрофу
"Барселона" може відмовитись догравати сезон
"Барселона" може відмовитись догравати сезон
На днях Україну прогріє до +22°
На днях Україну прогріє до +22°

Степанов: Аудит системи охорони здоров'я допоможе розробити план другого етапу медреформи

Степанов: Аудит системи охорони здоров'я допоможе розробити план другого етапу медреформи
09:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Задля цього він сьогодні одразу після брифінгу їде у Київську область, щоб відвідати три лікарні та поспілкуватись з лікарями і пацієнтами, почути їхню думку.

Аудит системи охорони здоров'я потрібен для того, щоб розробити план проведення другого етапу медичної реформи.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу щодо COVID-19.

«Зараз у засобах масової інформації широко розходяться наші повідомлення про аудит системи охорони здоров’я. Я хочу підкреслити, що наш аудит, який ми розпочали у зв’язку з введенням другого етапу реформи показує дуже тривожний сигнал. Ми знаходимось на постійному зв’язку безпосередньо з департаментами охорони здоров’я, з лікарнями і отримуємо інформацію з місць. Що ми бачимо ми бачимо? Ми бачимо, що десь планується скорочення медпрацівників до кінця року, десь зниження заробітної плати, десь починають відправляти наших медичних працівників у неоплачувану відпустку. Я хочу бути відвертим і сказати, які є прорахунки в медичній реформі, що потрібно зробити, який у нас буде план і як ми будемо з цього входити. Як ми будемо розпочинати реформу і головне. Як ми її закінчимо цю реформу», - сказав Степанов.

ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів"

«Ми реформу закінчити повинні з не скороченими медичними працівниками, з не просто існуючими заробітними платами, а які будуть набагато більші у наших медичних працівників. І головне - ми повинні закінчити так, щоб в нас була медицина, якою ми будемо пишатися, на яку ми будемо розраховувати, медицина яка 100 % нам буде допомагати. І все це залежить від тих кроків, які ми будемо робити зараз під час 2 етапу реформи», - наголосив міністр.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Степанов, Медреформа, Аудит, Медична реформа.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Погода найближчими днями посприяє очищенню повітря в Києві і області
02 У Запоріжжі закрили гуртожиток, де виявили спалах коронавірусу
03 На Донбасі 10 разів порушували тишу, втрат немає
04 На днях Україну прогріє до +24°
05 ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У національному парку на сході Конго невідомі вбили 12 єгерів
У національному парку на сході Конго невідомі вбили 12 єгерів
Зеленський: Чорнобильська катастрофа – це без перебільшення лихо планетарного ма
Зеленський: Чорнобильська катастрофа – це без перебільшення лихо планетарного ма
За минулу добу окупанти 16 разів порушили тишу
За минулу добу окупанти 16 разів порушили тишу
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 квітня 2020 року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 квітня 2020 року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся