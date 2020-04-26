Разумков: Чорнобильська трагедія залишається символом боротьби з невидимим ворогом

Новини України:Голова ВР побажав тим, хто сьогодні бореться зі стихією у зоні відчуження, сили та непохитної волі.

Чорнобильська трагедія та ліквідація її наслідків залишаються символом боротьби людини із невидимим ворогом, а Чорнобильська зона через 34 роки після аварії знову опинилася в центрі уваги у зв'язку з пожежами. На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у зверненні з нагоди 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи, оприлюдненому на офіційному вебпорталі ВР.

"26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції пролунав вибух, що сколихнув увесь світ. Чорнобильська трагедія та ліквідація її наслідків досі є символом самовідданої боротьби людини із будь-яким, навіть невидимим, ворогом", - наголосив спікер.

Він відзначив самовіддану роботу пожежників, які першими виїхали гасити вогонь на четвертому енергоблоці ЧАЕС, лікарів, які боролися за життя тих, хто дістав променеву хворобу, персонал станції, дозиметристів, солдатів, науковців, будівельників, ліквідаторів. Усі вона заслуговують на найвищу повагу та вдячність, заявив Разумков.

Він також зауважив, що й за 34 роки після аварії на ЧАЕС, подолання її наслідків триває, а Чорнобильська зона нині знову в центрі уваги у зв'язку з пожежами: "Знову лунають пожежні сирени, а рятувальники самовіддано виборюють нашу безпеку".

"Чорнобиль змінив життя мільйонів, а наслідки Чорнобильської катастрофи будуть з нами ще багато століть. Але хочеться вірити, що людство засвоїло цей урок", - наголосив Разумков.

Як повідомлялося, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблоку.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, а й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки.