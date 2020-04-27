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Керівництво Ради вшанувало пам’ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи

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Керівництво Ради вшанувало пам’ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи
01:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Верховная Рада

Новини України:26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков спільно із заступниками поклав квіти біля пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля». Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков спільно із Першим заступником Голови Русланом Стефанчуком, заступницею Голови Оленою Кондратюк та Керівником Апарату Верховної Ради В'ячеславом Штучним вшанували пам’ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи", - йдеться у повідомленні.

Урочиста церемонія покладання квітів з нагоди 34-ої річниці аварії на ЧАЕС відбулася біля пам’ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля".

"У деяких аспектах події 1986 року і те, що відбувається сьогодні, схожі, адже тоді також була загроза не лише для України, а для Європи та навіть більше. Завдяки людям, які 34 роки тому поклали своє здоров’я, життя, сьогодні ми можемо жити тут", - зазначив Разумков.

Голова Парламенту також наголосив, що сьогодні перед світом та людством постав інший виклик - глобальна пандемія, яка так само загрожує нашому здоров’ю та наших близьких.

«Ми маємо пам’ятати, що лише об’єднавши зусилля, консолідувавши суспільство і країну, ми зможемо протистояти таким викликам», - підкреслив він.

26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

Разумков: Чорнобильська трагедія залишається символом боротьби з невидимим ворогом

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблоку.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, а й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки.

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Верховна Рада, Разумков, Чорнобильска зона, Чорнобильська катастрофа.
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