Поради, як на карантині заробляти гроші

Новини України:У зв'язку з карантином багато українців втратили роботу і, як наслідок, засоби до існування.

Але маючи певні знання та навички, люди можуть знайти непогані способи заробітку та навіть згодом зробити це справо свого життя. Тому ми підготували для вас кілька ідея, як можна заробити гроші, не виходячи з дому.

Як заробити гроші на карантині

Ведіть блог

Блогерство – це чудовий спосіб реально легко підзаробити, сидячи за комп’ютером чи смартфоном.

Існує безліч хороших і безкоштовних платформ, за допомогою яких можна легко створити свій блог. Після цього можете почати писати про те, що дійсно вас цікавить. Коли його трохи розкрутити, розмістити онлайн-оголошення.

Що потрібно для професійного блогерства: хороше володіння мовою, здатність викладати свої думки цікаво, базове вміння “кодити” і знання таких технічних нюансів, як SEO, та дійсно добре розбиратися у темі, про яку збираєтеся писати.

Скільки можна на цьому заробити? Якщо блог щодня відвідує приблизно одна тисяча користувачів, його власник може реально заробляти від 50 центів до 30 доларів на день, якщо писати в конкурентній тематиці англійською мовою. Ціна кліку зростатиме, коли на вашому сайті з’являтимуться люди, за якими бігає дорога реклама.

Онлайн-уроки

Якщо ви вчитель чи чудово розбираєтеся у якійсь темі, то можете ділитися своїми знаннями та давати уроки онлайн. І хороша новина в тому, що навчати можна практично всьому. Тому, незалежно від ваших навичок та досвіду, ви зможете пропонувати свої уроки зацікавленим студентам.

Які сервіси можуть у цьому допомогти?

SkillsShare (після реєстрації ви зможете створювати курси (заняття) на будь-яку тему: кулінарія, математика, інженерна справа, дизайн, мови тощо).

Udemy ( на цьому сайті ви, по суті, продаєте ваші курси та заробляєте на онлайн-уроках. Вам платять тоді, коли студент підписується на створений вами онлайн-курс).

Які навички для цього необхідні? Знання предмету, з якого ви викладаєте курс. Також стане в пригоді вміння працювати у Photoshop та створювати відео, адже вони допоможуть зробити ваш курс більш цікавим та зрозумілим.

Знаходьте різні онлайн-роботи

Якщо ви хочете надавати адміністративну чи технічну підтримку, існує кілька місць для пошуку роботи. Просто перегляньте їх та оберіть те, яке вам найбільше підходить для заробітку грошей.

Наприклад, на Upwork клієнти публікують інформацію про роботу, а ті, хто її шукають, цю роботу виконують. Найчастіше працювати доводиться за комп’ютером та через інтернет.

Хоча все цілком залежить від конкретної роботи. Ви можете займатися веб-розробкою або програмним забезпеченням без вкладень, писати щось, редагувати, розвивати бізнес тощо. Вибір надзвичайно великий.

Станьте перекладачем

Для знавців різних мов в Інтернеті можна знайти дуже багато роботи. Тому якщо ви добре знаєте дві будь-яких мови, то зможете знайти достатньо замовлень для перекладу онлайн та непогано на цьому заробити.

Для цього можна скористатися сайтом Translatorsbase.com , на якому ви постійно зможете знайти роботу. Вам доведеться пропонувати свою ставку на кожне замовлення, і якщо вас виберуть – вона ваша. Клієнт оплачує ваші послуги через сайт. Переклад можна робити на своєму комп’ютері та відправляти готовий текст через Translatorsbase та на інших сервісах.

Продавайте ваші старі (та нові) речі

Існують сотні онлайн-сервісів, за допомогою яких можна легко продавати свої непотрібні речі. Наприклад, якщо у вас у шухляді завалявся старий величезний телефон, його можна продати на OLX або Cragilist. Це сайти з безкоштовними оголошеннями.

Тому старі і непотрібні речі, такі як диски, книги, одяг, канцелярські товари, іграшки, можна дуже легко перетворити на гроші. Або, можливо, ви купували чи вам дарували тонни чарівного дитячого одягу, але діти носили його максимум тиждень. То чому б не продати їх?

Записуйте відео-тренування

На карантині можна записувати тренування на відео і чудово на цьому заробити. Тож, якщо ви знавець йоги, пілатесу, або, наприклад, знаєте безліч вправ для схуднення, то з легкістю можете стати інструктором у своїй справі. Знімайте на відео та заробляйте на цьому. Ролики можна публікувати на ютуб-каналі.

Продавайте фото в інтернеті

Любите фотографувати? Вам вдається робити досить вдалі кадри? Що ж, якщо так, покупець може чекати вас на таких сайтах, як iStockPhoto, CreativeMarket та depositphotos. І не смійте думати, що ваші фото недостатньо гарні. До того ж, це може принести непогані гроші, якщо це регулярно робити.

Людям потрібні різні фотографії для онлайн- і друкованих публікацій. Тому кількості і різноманітності потрібних фото завжди буде не вистачати. Практикуйтесь і станете професійним фотографом.

SMM-менеджер або копірайтер

SMM-менеджер – це перспективна робота в інтернеті, яка може принести заробіток у розмірі 10-30 тисяч гривень у залежності від виконуваної роботи. Гарні плоди будуть у тому випадку, якщо ви дійсно компетентний фахівець у цій галузі. До завдань SMM-менеджера можуть входити: підготовка медіа- та контент-планів, створення та розміщення контенту, розробка стратегії щодо просування компанії і т.д.

Працюючи копірайтером, ви зможете заробляти віддалено. Заробіток залежить від того, яку кількість слів або знаків ви готові писати на день. Копірайтер повинен бути людиною грамотною, вміти правильно та лаконічно складати тексти. Місячний заробіток копірайтера може становити від 5 до 15 тисяч гривень на місяць у середньому. Замовлення на роботу ви можете отримувати на ресурсах Advego, Текст.ру, ТEtxt або співпрацювати із організацією, виданням, які готові платити за ваші тексти реальні гроші.

Заповнюйте онлайн-опитування

Різні агентства та компанії, які займаються соціальними дослідженнями, хочуть знати, що думають люди. А проведення опитувань громадської думки – це індустрія вартістю у 40 мільйонів доларів. Але на такі опитування потрібно відповідати чесно. Не ставтеся до них просто, наче до способу заробити.

Ось список одних із найкращих сайтів з онлайн-опитуваннями: The Opinion Panel, OnePoll, Toluna, MySurvey, Vivatic, YouGov та SurveyBods. Ви легко можете на них зареєструватися. Після цього такі сайти будуть постійно надсилати вам опитування. Потрібно просто заповнити їх і отримати свої гроші.

Як отримати гроші за онлайн-опитування? Більшість цих сайтів запропонує вам скористатися ваучерами відомих інтернет-магазинів. Ви зможете використовувати їх і купувати те, що припало вам до душі. А деякі сайти також здійснюють оплату готівкою через PayPal. Скільки можна на цьому заробити? Найчастіше за одне опитування платять до 2 доларів.

Заробіток офлайн

Що стосується роботи офлайн під час карантину, то тут заробити можна, працюючи в супермаркетах, на АЗС, ну і, звичайно ж, не варто забувати про роботу кур'єрами. За оцінками експертів, наприклад, вакансій на позицію касира в супермаркеті з початку карантину стало більше майже на 60%, мерчандайзера – майже на 50%, операторів на АЗС – на 200%, касирів на заправки – на 160%, кур'єрів – на 100%.

Скільки можна заробити? На позиції касира в супермаркеті - від 9 до 11 тисяч гривень (залежно від мережі). Оператор АЗС може розраховувати на 12-13 тисяч гривень, а кур'єром можна заробляти від 8 до 13 тисяч, залежно від того, як доставляти замовлення.