Як Україна буде виходити з карантину: уряд представив план

Новини України:Перший етап реалізації цього плану може стартувати 11 травня.

У п'ятницю, 24 квітня, Кабінет міністрів представив план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

За його словами, кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання. Стартова точка реалізації цього плану може наступити 11 травня під час умови сприятливої епідемічної ситуації.

Перший етап виходу з карантину буде можливий, якщо протягом 10 днів співвідношення нових випадків серед всіх протестованих не змінюється або щоденна різниця серед нових випадків в межах 5%. Тоді в уряді пропонують:

• відкрити парки, сквери, зони відпочинку, прибережні зони, крім дитячих майданчиків;

• відкрити частину об'єктів індустрії краси;

• дозволити тренування в командних видах спорту;

• дозволити оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами;

• дозволити кав'ярнях працювати на винос;

• відкрити автомийки, веломагазинів, велопрокат, офіси нотаріусів.

Другий етап можливий, якщо протягом 10 днів знижується кількість нових інфікованих і збільшується кількість видужали. Тоді Кабмін дозволить:

• відновити в школах навчання для випускників;

• закладам громадського харчування працювати на винос;

• працювати кінотеатрам під відкритим небом;

• відкрити спортивні зали (з певними обмеженнями), готелі;

• відновити спортивні змагання за участю до 50 осіб і без глядачів.

Третій етап можливий, якщо протягом 10 днів кількість видужали вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків, медустанови заповнені пацієнтами з Covid-19 менш ніж на 10%. Тоді відкриють:

• спортивні та дитячі майданчики;

• окремі навчальні заклади;

• метрополітени для спеціальних перевезень;

• міжміське транспортне сполучення в межах областей;

• ТРЦ, але без розважальних і дитячих зон;

• театри, кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку;

• заклади громадського харчування (з певними обмеженнями).

Четвертий етап буде можливий, якщо протягом 10 днів поспіль кількість нових щоденних незв'язаних між собою випадків буде менше ніж 5 на область. Тоді уряд пропонує:

• запустити рух метрополітенів і всього громадського транспорту;

• відкрити торгово-розважальні комплекси і інші розважальні заклади;

• остаточно відкрити спортивні зали та заклади громадського харчування;

• зняти обмеження на планову медичну і стоматологічну допомогу;

• відкрити установи культури і освіти.

П'ятий етап буде можливий, якщо будуть фіксувати поодинокі випадки, пов'язані з завезенням хвороби з-за кордону. Після цього уряд скасує всі обмеження, крім встановлених місцевою владою на окремих територіях.

Денис Шмигаль зазначив, що урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українцям і одночасно поступово відновити економічну стабільність.