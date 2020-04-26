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Неділя, 26.04.2020
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Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови

Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови

Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
18:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини України:У карантину є одна перевага — вільний час для того, щоб зайнятися чимось корисним.

Добірку онлайн-ресурсів, з яких можна почати вивчення англійської мови, опублікувала екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун в Facebook.

Для всіх:

▪ BBC Learning English: bbc.co.uk/learningenglish/

Ресурс, який допоможе підсилити англійську, якщо ви орієнтуєтеся лише в базових речах, і якщо можете доволі вільно спілкуватися.

▪ Voice of America Learning English: learningenglish.voanews.com

Якщо вам більше до вподоби те, як звучить американська англійська, завітайте на цей ресурс.

▪ Google Books: books.google.com

Читання англійською дуже допомагає вдосконалювати знання, доступно багато цікавої безкоштовної літератури.

▪ Loyalbooks: loyalbooks.com

Ресурс для тих, хто любить аудіокниги.

Для медичних працівників:

▪ Oxford English for Careers: elt.oup.com/student/oefc/

Серія матеріалів для тих, хто хоче вдосконалити професійну англійську. Medicine 1 і 2 розрахований більшою мірою на лікарів, Nursing 1 і 2 — медсестер/медбратів.

▪ Englishmed: englishmed.com

Ресурс для вивчення базової медичної англійської для працівників сфери охорони здоров’я, а також спеціалізованої англійської для лікарів, медсестер та фармацевтів.

▪ Stories of Infection: coursera.org/learn/stories-of-infection

За допомогою ілюстрованих коротких відеозаписів студенти відстежуватимуть перебіг хвороби кожного пацієнта — від початкових симптомів до одужання.

Поради, як стати Instagram-блогером

▪ Health Check by the BBC: bbc.co.uk/programmes/p002vsyw/

Подкасти про проблеми охорони здоров’я та досягнення медицини з усього світу.

▪ Medical Dictionary Online: online-medical-dictionary.org

Великий онлайн-словник для поліпшення знань з медичної термінології, фармацевтичних препаратів, назв обладнання, станів здоров’я і багато чого іншого.

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Навчання, Англійська, Іноземні мови, Мови, Сайти.
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