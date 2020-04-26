Поради, як стати Instagram-блогером

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Один рекламний пост у популярних російських Instagram-блогерів коштує від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У зарубіжних знаменитостей цінник вище в кілька разів. Чому Instagram-зіркам вдається заробляти стільки грошей? Все просто: цієї соціальної платформою щомісяця користується 800 мільйонів чоловік, тому вона є незамінним рекламним інструментом для брендів. Якщо вам хочеться стати успішним блогером в Instagram, скористайтеся цими порадами.

Виберіть нішу, яка вам подобається

Для початку вам слід визначити сферу інтересів, яка вам підходить. Це має бути щось, що ви дуже сильно любите і в чому розбираєтеся. Не потрібно просто повторювати за успішними людьми - знайдіть те, що цікаво саме вам.

Наприклад, ви знайшли фітнес-блог з величезною кількістю передплатників. Чи варто вам теж писати про здоровий спосіб життя, якщо вам він байдужий і ви нічого про нього не знаєте? Зрозуміло, немає. Запам'ятайте: у соціальних мережах марно прикидатися.

Подумайте про те, що вам подобається. Може бути, ви любите рукоділля? Або вам подобається їжа, і ви цікавитеся різними видами кухні? Або ж ви захоплюєтеся модою і постійно стежте за трендами? Ваші публікації в Instagram повинні показувати те, що вас насправді цікавить, а не просто якісь випадкові речі. Можна писати відразу про різне: наприклад, про їжу, подорожі і способі життя, як цей блогер. Як бачите, вона робить публікації на ці теми в рівному обсязі.

Вкажіть цікаву інформацію про себе

Після того як ви визначилися зі сферою інтересів, приведіть в порядок свій аккаунт. В першу чергу, вам потрібно вказати інформацію про себе, яка буде моментально привертати увагу аудиторії. Розкажіть про себе так, щоб іншим було цікаво.

Пам'ятайте, що ваша коротка біографія - перше, що побачать бренди або потенційні передплатники. Так що якщо ви хочете стати успішним Instagram-блогером, підійдіть до її оформлення відповідально.

Погляньте, наприклад, на інформацію, яка вказана в профілі тревел-блогера Helene Sula. У рядку з ім'ям стоїть «тревел-блогер», так що її аккаунт буде видаватися при такому пошуковому запиті. У біографії розказана коротка історія про те, як вона поїхала до Німеччини, щоб вивчити Європу. При цьому дівчина залишила все, що у неї було, крім собак і чоловіка. Привертає увагу, чи не так?

Розповідайте історії

Щоб стати успішним Instagram-блогером, недостатньо просто публікувати фотографії. Підписи до фото так само важливі, як і самі знімки. Розповідайте історії, щоб створити емоційний зв'язок зі своїми передплатниками. Дайте їм причину довіритися вам, підписатися на ваш аккаунт і взаємодіяти з вами.

Не забувайте бути щирими - передплатники помітять вашу фальш. Особисті історії, якими ви ділитеся з аудиторією, повинні бути не тільки цікавими, а й правдивими.

Погляньте на цю надихаючу історію одного блогера: в ній дівчина розповідає про те, як продовжує подорожувати, незважаючи на захворювання. Публікація викликала бурхливе обговорення серед передплатників, а значить аудиторія її оцінила. А коли бренди хочуть укласти співпрацю з блогером, вони більше дивляться на залученість аудиторії, ніж на кількість передплатників.

Ваша стрічка повинна виглядати привабливо

Це одне з головних правил успішного Instagram-блогера. Ваші фотографії повинні бути не тільки красивими, але і дотримуватися єдиної теми. А це означає, що все фото в профілі повинні добре виглядати поруч один з одним.

Багато блогерів вибирають конкретний стиль обробки фотографій, наприклад, єдину колірну гаму або композицію. Скористайтеся вбудованими фільтрами Instagram або сторонніми фоторедакторами начебто VSCO або Lightroom. Робіть якісні знімки з хорошим світлом, щоб вони дійсно добре виглядали.

Для натхнення можете заглянути в цей Instagram-аккаунт. Його публікації прекрасно витримані в єдиному стилі.

Постійно публікуйте контент

Ще одне головне правило успішного блогера. Більшість зірок Instagram роблять публікації кожен день, але хтось вважає за краще викладати фото кілька разів на день, а хтось - пару раз в тиждень.

Дослідження показали, що збільшення частоти публікацій може підвищити залученість аудиторії. Але вибирайте графік викладання контенту з розумом і обов'язково його дотримуйтеся. Не варто будувати занадто нереалістичні плани.

Для роботи за графіком вам знадобляться інструменти, які дозволяють робити заплановані публікації, наприклад, Buffer, Planoly, Preview або Ripl. Ви можете заздалегідь завантажувати на ці платформи свій контент і встановлювати потрібну дату і час публікації. Більше не доведеться вручну публікувати пости - вони будуть з'являтися автоматично.

Preview працює безкоштовно, а в Planoly можна безкоштовно публікувати до 30 відкладених фотографій для одного Instagram аккаунта. У Buffer можна безкоштовно запланувати до 10 публікацій для трьох акаунтів. Ripl працює по підписці ($ 9,99 на місяць).

Використовуйте правильні хештеги

Завдяки хештегом ваш аккаунт можуть знайти інші користувачі Instagram. На платформі є обмеження - в одній публікації можна залишати не більше 30 хештегов. Краще використовувати їх все, але які саме варто вибрати?

Запам'ятайте, що популярні хештеги не завжди ефективні. Раз вони популярні, значить у вас буде більше конкурентів, а шанси, що вас знайдуть нижче.

Користуйтеся Instagram Stories

Функція Stories, мабуть, зараз найпопулярніша в Instagram. Щодня їй користується понад 200 мільйонів чоловік. Це ідеальний засіб для збільшення передплатників і розкрутки.

Ваші історії можуть побачити навіть ті, хто на вас не підписаний, якщо ви додасте в них дані про своє місцезнаходження і хештеги. Якщо у вас більше 10 тисяч передплатників, то ви можете вставляти в історію функцію переходу по вбудованої посиланням за допомогою свайпа вгору.

Ви можете також відзначати інших людей в історіях - так ви не тільки зможете налагодити зв'язки, але і збільшити свою аудиторію.

Правильно взаємодійте з аудиторією

У соціальних мережах головну роль грають люди і те, як ви з ними взаємодієте. Залученість - один з найважливіших факторів, які допоможуть вам стати успішним Instagram-блогером. Коли хтось коментує ваші фотографії - відповідайте, залишайте взаємні лайки і коментарі в їх профілі.

Ось як можна підвищити залученість передплатників:

Залишайте в описі фото заклик до дій.

Робіть публікації в той час, коли залучення досягає максимуму (щоб його дізнатися, скористайтеся статистикою, яка доступна бізнес-акаунтів).

Проводьте конкурси та розіграші.

Робіть опитування в Stories.

Підписуйтесь на акаунти з близької вам тематикою та взаємодійте з їх контентом (ви знайдете їх за допомогою вкладки «Цікаве»).

А ще ви можете підписуватися на певні хештеги, щоб весь релевантний контент відображався у вас в стрічці.

Відзначайте бренди і зв'язуйте з ними

Становлення Instagram-особистістю відбувається в два етапи. Спочатку вам потрібно органічно набрати передплатників і домогтися гарної залученості. Потім настає найважливіший етап - ви починаєте заробляти гроші.

Як тільки у вас буде більше тисячі передплатників і непогані показники залученості, починайте шукати відповідні бренди. Відзначайте їх на відповідних фотографіях і постарайтеся, щоб вас помітили. Іноді бренди навіть можуть викласти вашу публікацію і залучити до вас додаткову увагу.

Можете написати в личку компаніям, які працюють у вашій сфері інтересів. Особливо варто звернути увагу на тих, хто вже співпрацював з блогерами. Підготуйте пітч, в якому поясніть, навіщо ви звернулися і що можете запропонувати. Буде нелегко, але деякі відповіді можуть вас приємно здивувати.

Для пошуку брендів можете скористатися платформами Grin, SocialPeeks, InsightPool, HYPR, InfluencerBay, TRIBE або TapInfluence. На деяких діють обмеження по мінімальній кількості передплатників, необхідного для участі в рекламних кампаніях.

Не купуйте передплатників

Багато Instagram-блогери припускають цю помилку. Якщо ви хочете стати медійної особистістю і заробляти гроші, найкраще нарощувати аудиторію органічним шляхом. Так, це нелегко і вимагає часу.

Але куплені передплатники не приносять користі, тому що вони не взаємодіють з вашим контентом і не підвищують залученість. А чим менше залученість, тим нижче шанси, що з вами захочуть співпрацювати бренди.