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27 квітня 2020 - прикмети, події, історія цього дня

27 квітня 2020 - прикмети, події, історія цього дня
09:20 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:27 квітня – 117-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 248 днів.

Яке свято 27 квітня 2020

У цей день світ відзначає День народження "памперсів" і Всесвітній день графічного дизайну. У США святкують День азбуки Морзе, День м'ясних реберець, у Фінляндії - День ветеранів, у Нідерландах - День короля, у ПАР - День свободи, в Сьєрра-Леоне - День незалежності, у Того - День незалежності, в Австрії - День Другої республіки, в Словенії - День національного опору.

Пам'ятні дати 27 квітня, річниці та події

У 1521 році на Філіппінах аборигени вбили португальського мореплавця Фернана Магеллана.

У 1667 році вже давно осліплий англійський поет Джон Мільтон продав за 10 фунтів права на написану ним у цьому ж році і стала найкращою в його творчості поему "Втрачений рай".

У 1828 році був відкритий Лондонський зоосад.

У 1865 році на річці Міссісіпі поблизу Мемфіса внаслідок вибуху парового котла затонув колісний пароплав "Султанша", який віз на північ звільнених полонених солдатів сіверян. Загинули 1653 особи, врятувався в катастрофі 741 чоловік. Більше сімдесяти померли трохи пізніше. Це корабельну аварію донині утримує сумний рекорд за кількістю жертв на річковому транспорті і є найбільшим корабельною аварією в історії людства.

У 1961 році Сьєрра-Леоне одержало незалежність від Великобританії.

У 1965 році в США були запатентовані перші одноразові підгузки - "памперси".

У 1975 році в перегонах Формули-1 залікові очки вперше набрала жінка.

У 1986 році почалася евакуація населення міста Прип'ять внаслідок Чорнобильської аварії. За 3 години з міста були вивезені всі 40 тисяч його жителів.

27 квітня 2005 року здійснив перший політ широкофюзеляжний двопалубний пасажирський авіалайнер Airbus А380.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 квітня вшановує пам'ять святителя Мартіна сповідника. У народі день назвали Мартин Лисогон. Цей день є вдалим для оглядин і сватання.

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Що сьогодні не можна робити

На Мартина бажано не ходити в гості, щоб не залишити в чужому домі своє добробут і успіх.

Прикмети на 27 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- мокро і брудно – рілля буде хорошим;

– день теплий - до швидкого похолодання.

27 квітня іменини Іменини у Мартіна, Антона, Івана, Валентина і Олександра.

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История, Календарь, Церква, Именинники, Суспільство, Подія.
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