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Список справ, які ти повинен встигнути зробити до кінця весни

Список справ, які ти повинен встигнути зробити до кінця весни
14:33 Сьогодні Телеграф metro.ua Фото: unsplash

Новини України:Весняне сонечко пробуджує не тільки природу, а й наш організм. Хочеться нових приємних вражень плюс проводити час з користю.

Спробуйте упорядкувати список своїх планів, склавши to-do list на весну.

Навіть якщо апріорі ставитеся до такого інструменту скептично, все ж радимо спробувати ним скористатися. Адже завдяки цьому списку ви точно визначитеся, чого хочете, проаналізуєте аспекти власного життя, які раніше залишалися поза вашою увагою.

Можливо, to-do list доведеться розширювати або переписувати, виділяючи першорядні завдання і ті, вирішення яких можна відкласти. Не намагайтеся охопити все й одразу. Крім того, слід ставити реальні цілі, а не записувати бажання, які вам, наприклад, не по кишені.

Розробляємо реалістичний список справ на весну

Щоб скласти по-справжньому корисний і практичний to-do list, під час його розробки потрібно дотримуватися кількох важливих моментів:

  • Умовно поділіть список на підгрупи, присвячені питанням кар’єри, здоров’я, розваг, спілкування з близькими, друзями.
  • Виділіть пріоритети — закінчити робочий проєкт, привітати маму з днем народження, пройти плановий медогляд. Інші пункти списку також важливі, але їх можна коригувати, варіювати в плані термінів.
  • Не ставте перед собою глобальних завдань. Краще записати 100 планів на весну, які будуть реальними, ніж один, який передбачає, наприклад, порятунок планети. Взагалі намагайтеся ретельно обдумувати масштабні задуми, сценарій їх втілення в життя.

Чим зайнятися навесні: прибирання, ЗСЖ, саморозвиток, подорожі

Отже, накидаємо приблизний список справ на весну. Пропонуємо почати to-do list з прибирання.

Приводимо до ладу:

  • шафи. Давно час позбутися речей, які ви не надягали кілька років поспіль. Практично в кожному гардеробі є такі «старожили», що займають досить багато місця;
  • комп’ютер. Мотлох, що накопичується на жорсткому диску, гальмує систему. Крім того, в хаосі файлів складно знайти потрібний. Тож, чистимо ПК, видаляємо все зайве, наводимо порядок;
  • месенджери, соцмережі. У них також накопичується сміття, оскільки онлайн-спілкування стало невід’ємною частиною нашого життя. Йдеться про неактуальні підписки, групи у Viber, Telegram тощо;
  • фотоальбом. Розберіть наявні знімки, зробіть колажі, надрукуйте кілька десятків фото. Помістіть їх в альбом. Він стане чудовим подарунком вашим батькам або дідусям-бабусям.

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Закінчивши з прибиранням, пропонуємо перейти до впорядкування способу життя. Якщо ви неодноразово записували в to-do list, що з понеділка почнете робити зарядку, будете правильно харчуватися, перестанете сутулитися, а віз і нині там, отже, потрібно змінювати ставлення до проблем.

  • Здорове харчування. Найближчими вихідними заходимо до відповідного відділу супермаркету, прикидаючи: «У понеділок поснідаю бананом з вівсянкою, у вівторок після мюслів з’їм грушу, відмовлюся від кави…». Завдання можна зробити ще більш творчим — на кожен день тижня купити фрукти-овочі різного кольору. Наприклад, середа асоціюється з червоним. Тож, в цей день налягаємо на буряк, редис, грейпфрути. У «синій» четвер ласуємо соте з баклажанів. Реалізувати задумане допоможуть торгові центри мережі METRO, адже в будь-якому з них ви знайдете величезний вибір різноманітних продуктів.
  • Зарядка. Забуваємо про лінь, клятвено обіцяємо собі сьогодні, завтра, післязавтра зробити, скажімо, десять присідань. За кілька днів трошки збільшуємо число вправ. Потім плавно доводимо їх кількість до значної цифри.
  • Постава. На жаль, неправильна постава — бич сучасності. Завтра ж виходимо з дому, розправивши плечі і контролюючи ходу, хоча б до зупинки громадського транспорту.

Весна — чудовий час, щоб зайнятися самовдосконаленням. За цей період кожен з нас може:

  • Набути нових знань і вмінь. Поставте мету навчитися хоча б одній новій справі — вишивати, шити, складати орігамі, майструвати табурет, готувати чудовий шоколад. Процес навчання, створення чогось своїми руками приносить радість, робить наше життя осмисленим.
  • Прочитати хорошу книгу. Не потрібно виправдовуватися браком часу — адже він у нас завжди знаходиться, щоб відповісти на коментар в соцмережі. Додайте в to-do list 5 хвилин обов’язкового щоденного читання перед сном. Виробивши звичку, самі не помітите, як втягнетеся і будете прочитувати хоча б одну книгу на місяць навіть в умовах щільної зайнятості.
  • Відвідати культурні заходи. Чим зайнятися навесні? Звичайно ж, ходити в театри, на концерти, виставки! Сайти і стрімінгові платформи дозволяють це зробити навіть онлайн. Адже таке проведення часу не тільки приємне, але й корисне, оскільки робить нас більш освіченими, розвиває смак, розширює кругозір.

Безумовно, весна — це чудовий період для подорожей, пригод, що дозволяють випробувати себе. Наприклад, ви можете відправитися в:

  • заміський ліс і провести там хоча б півдня (попередньо зробивши всі запобіжні заходи, щоб не заблукати), на річку/озеро, де давно мріяли побувати;
  • похід з ночівлею. Якщо у вас є підходяща компанія, сміливо плануйте такого роду заходи
  • інше місто або селище України. Попередньо зберіть інформацію про населений пункт, який бажаєте відвідати. Цілком можливо, що він виявиться надзвичайно цікавим історичним місцем. Перша подорож може бути рандомною. Наприклад, ви побачили автобус, що курсує до якогось населеного пункту, сіли і поїхали. До наступної подорожі можна підготуватися серйозніше, прокласти чіткий маршрут, щоб побачити побільше пам’яток.

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Фантазуйте, складаючи to-do list, придумуйте, чим зайнятися навесні. Якщо встигнете реалізувати хоча б частину запланованого, то сезон точно вдасться!

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