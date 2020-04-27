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Оригінальні варіанти хобі в домашніх умовах

Оригінальні варіанти хобі в домашніх умовах
14:46 Сьогодні Телеграф metro.ua Фото: unsplash

Новини України:Коли раптово з’явилося вдосталь вільного часу, нарешті можна зайнятися улюбленою справою і не зважати на кількість витрачених годин.

Але що робити, якщо хобі та захоплення пов’язані з діяльністю поза домом? Настав час поміняти або злегка змінити захоплення. Пропонуємо варіанти, чим можна зайнятися вдома: хобі для жінок і чоловіків. Поділ нечіткий, можете випробувати позиції не зі свого гендерного списку.

Чим можна зайнятися вдома: хобі для неї

Вишивка, в’язання, бісероплетіння, приготування приголомшливих страв — цим нікого не здивуєш. Через день-два подібні хобі вдома стають звичною рутиною, перестають тішити. Для емоційного струсу рекомендуємо спробувати більш ексклюзивні заняття.

  • Марблінг

За дивною назвою ховається малювання на воді. Малюнки виходять химерні, але більше зачаровує процес створення. Знадобляться нерозчинні фарби, широка ємність, папір або тканина. Фарбою на воді малюють що завгодно: від абстракцій до автопортрета. Вільні абстракції відносять до перської техніки ебру, колоподібні — до японської сумінагаші. Потім малюнок переноситься на поверхню, частіше полотно. Це не просто цікаве хобі для дому, це захоплення з фінансовою перспективою. Унікальні малюнки можна переносити на палантини, шарфи, хустки, скатертини та продавати онлайн на хендмейд-ресурсах.

  • Балконний сад-город

Завзятим квіткаркам пропонуємо урізноманітнити домашню рослинність городніми культурами. Зелень, редис, огірки, помідори чудово себе почувають на балконі. Не будьте нудними! Створіть із рослин у широкому горщику міні-сад. Поєднуйте городні культури з декоративними, пошукайте у дітей мініатюрні фігурки звіряток, меблів, складіть композицію. На прогулянках збирайте цікаві камінці для прикрашання.

  • Капронові ляльки

Настав час капронових колгот в стилі «викинути шкода, але нікуди не одягнеш». Їх можна задіяти в новому хобі для дому — створення симпатичних іграшкових ляльок, звіряток. Як наповнювач підійде синтепон зі старої куртки або подушки. Старі речі слугуватимуть одягом або декором, а ґудзики, намистинки — для очей, носа, рота. Сміливо проявляйте фантазію!

  • Кастомайзинг

Чудовий варіант, чим можна зайнятися, сидячи вдома та розбираючи гардероб. Перешити зі старої сукні спідницю, заношену футболку перетворити на дизайнерський елемент одягу, а протерті джинси перекроїти для рюкзака або стильної сумочки. Фантазуйте, набирайтеся сміливості, ріжте ножицями віджилі речі.

  • Малювання піском

Знадобляться скляна поверхня, підсвічування знизу й власне пісок. Непогано спершу продумати сюжет — так буде легше створювати на склі картину та міняти її за ходом оповіді. Зніміть процес на відео, вийде справжня анімація!

Список справ, які ти повинен встигнути зробити до кінця весни

Художники-початківці можуть використовувати не пісок, а будь-які сипкі матеріали, які знайдуться вдома. Наприклад, дрібний котячий наповнювач або гречку.

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Карантин, Изоляция, Поради, Вдома, Хобі.
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