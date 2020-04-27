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Коли та як будемо виходити із карантину: план Уряду

Коли та як будемо виходити із карантину: план Уряду
15:26 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Уряд підготував план виходу з карантину. Все залежатиме від того, чи знижуватиметься рівень захворюваності на коронавірус.

В Україні з 12 березня запроваджено карантин з метою запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, з 19 березня було припинено роботу метрополітену, а наземний громадський транспорт перевозить громадян лише за спеціальними перепустками. 22 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня.

Чому карантин продовжено та що це означає

Уряд продовжив дію карантинних обмежень, спираючись на прогноз учених, які очікують два сплески коронавірусу в Україні: орієнтовно наприкінці квітня та між 3 і 8 травня. Збільшення хворих прогнозують через порушення карантину вірянами на великодні свята. При цьому в уряду розглядають 11 травня як "бажаний кордон", після якого будуть надходити позитивні дані й це дозволить уже з 12 травня почати пом’якшення обмежень.

Умови скасування карантину в Україні 

Плавний вихід із карантину розпочнеться за двох ключових умов, які озвучив президент Володимир Зеленський: протягом 10 днів відсоток виявлених хворих на коронавірус не змінюється або залишається в межах 5%; лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на половину. 

У Міністерстві охорони здоров’я, своєю чергою, уточнили, що основним критерієм початку виходу України з карантину є зменшення захворюваності при збільшенні кількості тестувань, а також суттєве зростання числа людей, які одужали. 

Коли очікувати пом’якшення карантину

Терміни початку пом’якшення карантину залежатимуть від того, як в Україні пройдуть два прогнозовані піки захворювання на COVID-19. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, уряд буде моніторити ситуацію, епідемічний стан, і розглядатиме різні варіанти щодо послаблення карантинних обмежень, у тому числі після 11 травня.

Як будемо виходити з карантину: план уряду

Вихід із карантину відбуватиметься у 5 етапів, відповідно до підготовленого урядом плану. Стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Етапи зняття карантину:

1-й етап – зняття заборон на відвідування парків, зон відпочинку (окрім дитмайданчиків); відновлення роботи торгівлі непродовольчими товарами.

2-й етап – відновлення навчання випускних класів, підготовка до ЗНО; з обмеженнями запрацюють заклади громадського харчування.

3-й етап – відкриття спортивних й дитмайданчиків і закладів освіти (окремих); запуск метрополітену (спецперевезення) та міжміського транспортного сполучення в межах області.

4-й етап – запрацює метрополітен та весь наземний громадський транспорт; торговельно-розважальні комплекси й заклади громадського харчування.

5-й етап – скасування інших обмежень, крім встановлених місцевою владою в окремих адміністративно-територіальних одиницях. Цей поетапний план виходу з карантину можуть скоротити, якщо в Україні кількість нових заражень почне різко знижуватися. Коли запрацює громадський транспорт У рамках плану виходу з карантину Кабміном розроблено поетапне відновлення роботи громадського транспорту.

Так, спершу уряд планує полегшити обмежень функціонування міського транспорту, але за певних умов і соціальної дистанції.

Наступним етапом буде запуск міжміського, а потім – міжобласного сполучення. І насамкінець уряд розглядатиме відновлення авіаперевезень або глобальних залізничних перевезень.

Однак точної дати, коли це буде можливим, в уряді не беруться прогнозувати.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, зі свого боку, уточнив, що навіть після запуску громадського транспорту діятимуть певні обмеження, а саме – масковий режим та обмеження щодо кількості людей у салоні.

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КМУ, Карантин, Україна, Уряд, Президент Зеленский, Умови, Послаблення, Шигаль.
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