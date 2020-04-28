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Свята 28 квітня: День супергероя, Всесвітній день охорони праці та інші

Свята 28 квітня: День супергероя, Всесвітній день охорони праці та інші
08:21 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини України:28 квітня – 118-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 247 днів.

Яке свято 28 квітня 2020 У цей день світ відзначає День виявлення гена біологічних годин, День народження повітряного кондиціонера, Всесвітній день охорони праці і День "Заплати вперед".

В США святкують День супергероїв, День чорничного пирога, День читання великих поетів, в Ізраїлі - День пам'яті полеглих, в Сардинії - День нації, в Японії - День відновлення суверенітету, в Барбадосі - День національних героїв, в Афганістані - День ісламської революції, у Канаді - День жалоби за робочими, в Уоллісі і Футуне - День святого П'єра Шанеля.

Пам'ятні дати 28 квітня, річниці та події

У 1686 році Ісаак Ньютон представив Королівському товариству перший том своєї монументальної праці "Математичні начала натуральної філософії".

У 1784 році винахідники Б. Лонуа і Ж. Б'єнвеню у Франції продемонстрували першу офіційно визнану самохідну модель вертольота.

У 1847 році, слідуючи з Лондондеррі в Квебек, зазнав корабельної британський вітрильник «Exmouth». Загинули 248 осіб.

У 1908 році була заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).

У 1914 році в США був запатентований повітряний кондиціонер.

У 2011 році в Італії було створено документальний фільм "Тіло вождя", присвячений того, що відбувалося з тілом дуче після смерті.

У 1967 році американський боксер Кассіус Клей (в майбутньому Мухаммед Алі) був позбавлений права брати участь у поєдинках у зв'язку з його відмовою служити в армії США.

У 2001 році відбувся політ першого космічного туриста, американця Денніса Тіто.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 квітня вшановує пам'ять святого апостола Пуда. У народі день назвали Пудовим. У цей день прийнято оглядати бджолині вулики. Знахарі і цілителі збирають нирки горобини та калини, якщо вони ще не розпустилися. Після того як нирка розкриється, вона вже вважається непридатною для застосування в лікуванні. Якщо на цих рослинах вже розпустилися квіти, то збирають їх. Якщо людину мучить зубний біль, то він повинен погризти гілочку горобини і попросити дерево позбавити його від страждань.

Україну очікують грози та тепло до 25°

Що сьогодні не можна робити

Не можна брехати, сваритися і випивати.

Прикмети на 28 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: - до ночі помітно похолодало – до ясних днів; - вдень небо ясне, а до ночі набігли хмари - погода зіпсується, будуть опади; - зоря червона – бути дощу і вітру.

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Свято, 28 квітня, Супергерої, Яке сьогодні свято.
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