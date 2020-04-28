Скачать
Вівторок, 28.04.2020
Коли в Україні запрацюють метро, спортзали та магазини
Коли в Україні запрацюють метро, спортзали та магазини
Президент України підписав закон про ринок землі
Президент України підписав закон про ринок землі
Українець став переможцем онлайн-турніру з шахів Sunway Sitges Sevilla
Українець став переможцем онлайн-турніру з шахів Sunway Sitges Sevilla
Оригінальний концерт Тревіса Скотта в Fortnite відвідали 27 мільйонів гравців
Оригінальний концерт Тревіса Скотта в Fortnite відвідали 27 мільйонів гравців

Коли в Україні запрацюють метро, спортзали та магазини

Коли в Україні запрацюють метро, спортзали та магазини
14:29 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини України:Зараз обговорюються тільки попередні плани. Є дві дати: 12 і 18 травня. У ці дні, найімовірніше, реалізують перші етапи послаблення карантину.

В Україні готуються до поетапного послаблення карантину, введеного через епідемію COVID-19.

Згідно з попереднім планом МОЗ, з 12 травня для громадян будуть доступними парки, сквери, зони відпочинку, перукарні, магазини канцелярії, автомийки і веломагазини, спортзали, готелі, кінотеатри й театри.

Наприкінці травня й початку червня повноцінно запрацює метро, ресторани та кафе, заклади культури.

Журналісти зауважують, що відкриватимуть не всі заклади, а ті, які зможуть дотримуватися санітарних вимог. План набуде чинності за умови, якщо в Україні не кількість інфікованих не зростатиме вище за 5% щодня.

З 23 квітня кількість заражень не росте вищими темпами, тож з 3 травня можна робити певні послаблення. Та, як стверджують у Кабміні, на перший крок можна йти лише з 12 травня.

Зараз обговорюються тільки попередні плани. Є дві дати: 12 і 18 травня. У ці дні, швидше за все, реалізують перші три етапи послаблення карантинних заходів.

Українські дипломати виділили мільйони на допомогу медикам

"Повні послаблення будуть тільки після того, коли випадки зараження не виявлятимуться взагалі. Тільки поодинокі випадки. Тоді можна вважати, що коронавірусу в Україні більше немає. Але ніхто у світі не може вам точно назвати таку дату. Ми поки бачимо цілком обнадійливу динаміку. Очікували, що іще минулого тижня буде спалах. 23 квітня у нас було плюс 578 випадків. Це антирекорд. Хороших новин дві: очікувалося, що може бути ще більше; відразу після цього кількість виявлених випадків пішло на спад", – пояснили журналістам у Кабміні.

У Міністерстві охорони здоров'я мають надію, що в Україні можлива стабілізація ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію, оскільки українці в цілому дотримуються карантину.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Парки, МОЗ, Україна, Спортзали, Громадські місця.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Смійтеся від душі: ранкові анекдоти 28 квітня
02 Українцям заборонили виїжджати з країни на заробітки
03 Пентагон офіційно оприлюднив відео невстановленого літаючого явища (Відео)
04 Через пандемію COVID-19 Україна недоотримає від заробітчан 3,5 млрд доларів
05 Такого дощу, як 26 квітня, у Києві не було з 1891 року
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Слуги народу&quot; запропонували Шмигалю послабити карантин у деяких регіонах
"Слуги народу" запропонували Шмигалю послабити карантин у деяких регіонах
Одна з аптек Києва відмовилась від націнки на маски
Одна з аптек Києва відмовилась від націнки на маски
Харківська лікарня зі спалахом коронавірусу перестала приймати пацієнтів
Харківська лікарня зі спалахом коронавірусу перестала приймати пацієнтів
7 чудес, які надають вам сексуальності
7 чудес, які надають вам сексуальності
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся