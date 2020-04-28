Коли в Україні запрацюють метро, спортзали та магазини

Новини України:Зараз обговорюються тільки попередні плани. Є дві дати: 12 і 18 травня. У ці дні, найімовірніше, реалізують перші етапи послаблення карантину.

В Україні готуються до поетапного послаблення карантину, введеного через епідемію COVID-19.

Згідно з попереднім планом МОЗ, з 12 травня для громадян будуть доступними парки, сквери, зони відпочинку, перукарні, магазини канцелярії, автомийки і веломагазини, спортзали, готелі, кінотеатри й театри.

Наприкінці травня й початку червня повноцінно запрацює метро, ресторани та кафе, заклади культури.

Журналісти зауважують, що відкриватимуть не всі заклади, а ті, які зможуть дотримуватися санітарних вимог. План набуде чинності за умови, якщо в Україні не кількість інфікованих не зростатиме вище за 5% щодня.

З 23 квітня кількість заражень не росте вищими темпами, тож з 3 травня можна робити певні послаблення. Та, як стверджують у Кабміні, на перший крок можна йти лише з 12 травня.

Зараз обговорюються тільки попередні плани. Є дві дати: 12 і 18 травня. У ці дні, швидше за все, реалізують перші три етапи послаблення карантинних заходів.

"Повні послаблення будуть тільки після того, коли випадки зараження не виявлятимуться взагалі. Тільки поодинокі випадки. Тоді можна вважати, що коронавірусу в Україні більше немає. Але ніхто у світі не може вам точно назвати таку дату. Ми поки бачимо цілком обнадійливу динаміку. Очікували, що іще минулого тижня буде спалах. 23 квітня у нас було плюс 578 випадків. Це антирекорд. Хороших новин дві: очікувалося, що може бути ще більше; відразу після цього кількість виявлених випадків пішло на спад", – пояснили журналістам у Кабміні.

У Міністерстві охорони здоров'я мають надію, що в Україні можлива стабілізація ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію, оскільки українці в цілому дотримуються карантину.