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5 причин регулярно пити чорну каву

5 причин регулярно пити чорну каву
05:28 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Unsplash

Новини України:Кава – напій, з якого починається ранок багатьох людей у світі. Прийнято вважати, що кава є шкідливою для здоров’я, але насправді вона може бути корисною.

Ми розповімо про 5 причин регулярно вживати натуральну чорну каву.

1. Кава знижує ризик онкології

Компоненти, що містяться в каві, мають протизапальний і протипухлинний ефект. Регулярне вживання кави зупиняє розвиток лейкемії, а також рак по жіночій і чоловічій частині. Вчені довели, що у тих, хто п’є каву щодня, на 30% знижується ризик виникнення раку кишечника.

2. Кава знижує цукор у крові

Регулярно вживаючи ароматний напій, можна запобігти діабету. Але більше 4 чашок в день пити не рекомендується – тоді може виникнути безсоння. У каві міститься хром, який допомагає всмоктувати інсулін в крові.

3. Кава зменшує ризик захворюванням Альцгеймера

За словами вчених, кава сприятливо діє на мозок, тому що від неї його робота покращується.

Які напої бадьорять зранку не гірше ніж кава

4. Кава сприятливо впливає на роботу серця

Кава зменшує частоту фібриляції передсердя на 15%. Любителі кави, як з’ясували вчені, на 20% менше отримують серцевий напад і на 35% – інфаркт.

5. Кава продовжує життя

При вживанні 3-4 чашок ароматного напою в день люди живуть довше, тому що менше хворіють.

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Все по темі:

Организм, Хвороби, Кава, Напій.
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