Суд розглядає апеляцію, щоб продовжити термін арешту Кузьменко у справі Шеремета

Новини України:Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета стверджує, що в окремих заявах захисту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко є невідповідності.

Апеляційний суд міста Києва розпочав розгляд апеляційної скарги сторони захисту стосовно строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 1 квітня 2020 року про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної Юлії Кузьменко розпочався сьогодні близько 15.00.

Відзначимо, що сама Юлія Кузьменко у залі суду відсутня. Проте, за словами судді, вона долучиться до засідання за допомогою відеоконференцзв'язку.

Нагадаємо, 1 квітня Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 30 травня.

Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.