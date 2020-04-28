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Суд розглядає апеляцію, щоб продовжити термін арешту Кузьменко у справі Шеремета

Суд розглядає апеляцію, щоб продовжити термін арешту Кузьменко у справі Шеремета
15:52 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета стверджує, що в окремих заявах захисту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко є невідповідності.

Апеляційний суд міста Києва розпочав розгляд апеляційної скарги сторони захисту стосовно строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 1 квітня 2020 року про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної Юлії Кузьменко розпочався сьогодні близько 15.00.

Відзначимо, що сама Юлія Кузьменко у залі суду відсутня. Проте, за словами судді, вона долучиться до засідання за допомогою відеоконференцзв'язку.

Коли в Україні запрацюють метро, спортзали та магазини

Нагадаємо, 1 квітня Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 30 травня. 

Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. 

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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Суд, Апеляция, Кузьменко, Павло Шеремет, Справа Шеремата.
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