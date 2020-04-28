Справа Шеремета: Кузьменко залишили під вартою (Відео)

"Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу захисника Безпалого залишити без задоволення", - сказав суддя. Повний текст ухвали буде оголошено 4 травня о 16:30. Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.