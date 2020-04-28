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Зеленський вніс деякі зміни до указу про Антитерористичний центр

Зеленський вніс деякі зміни до указу про Антитерористичний центр
18:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Указу щодо положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України, зокрема встановив, що центр сприятиме СБУ у контррозвідувальній діяльності.

Зокрема, Президент доповнив Положення щодо діяльності Антитерористичного центру пунктом, який передбачає сприяння органам і підрозділам Служби безпеки України у проведенні контррозвідувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки.  Про це йдеться в Указі №159/2020, який опублікований на сайті Офісу Президента.

Крім того, Президент у своєму Указі зменшив кількість заступників керівника Антитерористичного центру з чотирьох до двох.

"Керівник Центру має першого заступника та заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Служби безпеки України за поданням керівника Центру. Перший заступник та заступник керівника Центру призначаються із числа співробітників Служби безпеки України. Заступник керівника Центру за посадою є начальником штабу Центру", - йдеться в указі.

Також Президент в Указі доповнив окремими нормами пункт щодо діяльності штабу Антитерористичного центру. Зокрема зазначається, що штаб сприятиме органам і підрозділам Служби безпеки України у проведенні контррозвідувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки; здійснюватиме в установленому порядку самопредставництво інтересів Центру в судах України через заступника начальника штабу Центру, який спрямовує роботу юридичного підрозділу штабу, та співробітників юридичного підрозділу штабу.

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Крім того, штаб забезпечуватиме наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Центру.

Зеленський також змінив формулювання деяких функцій координаційних груп Антитерористичного центру при регіональних органах Служби безпеки України. Зокрема, Глава держави визначив, що такі групи розробляють рекомендації, спрямовані на вдосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків; визначають потребу в силах та засобах, які можуть використовуватись у протидії терористичним проявам.

Як відомо, Антитерористичний центр є постійно діючим.

органом при Службі безпеки України, який здійснює координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом у запобіганні терористичним актам щодо державних діячів, критичних об'єктів життєзабезпечення населення, об'єктів підвищеної небезпеки, актам, що загрожують життю і здоров'ю значної кількості людей, та їх припиненні.

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Указ, Зеленский, Зміни, Антитерористичний центр.
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