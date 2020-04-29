Скачать
Середа, 29.04.2020
МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки
МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки
У США кількість хворих на коронавірус більше мільйона
У США кількість хворих на коронавірус більше мільйона
World Athletics виділить пів мільйона доларів на фінансову підтримку спортсменів
World Athletics виділить пів мільйона доларів на фінансову підтримку спортсменів
Samsung представив бюджетний варіант телефону для індійського ринку
Samsung представив бюджетний варіант телефону для індійського ринку

Поліція перевіряє ресторан Тищенка (Відео, Фото)

Поліція перевіряє ресторан Тищенка (Відео, Фото)
01:23 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка після того, як в мережі з'явилось розслідування про його роботу всупереч карантину.

"Вчора в мережі Інтернет з'явилася інформація про те, що один із закладів харчування на вулиці Льва Толстого приймає відвідувачів. Співробітники Голосіївського управління поліції зареєстрували даний факт у Журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події й сьогодні із перевіркою виїхали на адресу", - про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Так, на момент знаходження правоохоронців у ресторані відвідувачів не було.

"У закладі відвідувачів не було. Там знаходилося кілька працівників. Ми роз’яснили адміністратору ресторану законодавчі норми про дотримання карантину та відповідальність за його порушення. Адміністратор написав пояснення та зобов’язання щодо заборони закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину", - розповів співробітник Голосіївського управління поліції Андрій Вернігор.

Зеленський вніс деякі зміни до указу про Антитерористичний центр

Нагадаємо, що в інтернеті з’явилось відео, опубліковане розслідувачами програми "Наші гроші" в якому показали, що заклад, який приписують у власність Миколі Тищенко, приймав відвідувачів під час карантину. Гостями ресторану в період карантину стали українські політики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комарницький, Шлапак і Черновецький готують Тищенко до боротьби проти Кличка на виборах – журналіст

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Полиция, Ресторан, Карантин, Тищенко, Перевірка.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відео Меріл Стріп з алкоголем стало вірусним
02 Зеленський вніс деякі зміни до указу про Антитерористичний центр
03 УЄФА планує проводити матчі ЛЧ на нейтральних стадіонах
04 На Дніпропетровщині від коронавірусу одужали 16 осіб
05 МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд оцінив втрати від туристичної галузі в 1,5 млрд доларів
Уряд оцінив втрати від туристичної галузі в 1,5 млрд доларів
Медики Івано-Франківської області заразилися коронавірусом
Медики Івано-Франківської області заразилися коронавірусом
Зеленський вніс деякі зміни до указу про Антитерористичний центр
Зеленський вніс деякі зміни до указу про Антитерористичний центр
7 чудес, які надають вам сексуальності
7 чудес, які надають вам сексуальності
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся